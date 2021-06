Las sobrecogedoras palabras de la hija de Mila Ximénez en el momento más duro de su vida

Mila Ximénez fallecía este miércoles a los 69 tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón que le detectaron hace justo un año. Durante el día de ayer han sido muchos los rostros conocidos que han pasado por el tanatorio de la M-30 para darle el último adiós a la que, sin duda, ha sido uno de los rostros más carismáticos y emblemáticos de la cadena de Paolo Vasile. Sus hermanos, Manolo, Concha y Encarnación Ximénez de Cisneros, y su hija, Alba Santana, han estado presentes desde el primer momento hasta el último.

Alba Santana ha acudido de nuevo a despedirse de su madre, Mila Ximénez

Si bien es cierto que durante el día de ayer evitaron hacer declaraciones a los medios de comunicación que allí se dieron cita, todo ello debido al dolor que sentían tras la reciente pérdida, este jueves la hija de Mila y Manolo Santana ha dado un paso al frente y ha conversado con la prensa que se encontraba cubriendo la despedida de la colaboradora en el tanatorio: “Quería daros las gracias a todos. Hoy estoy con un poquito mas de fuerzas que ayer. Gracias por la atención, respeto y cariño que le habéis tenido siempre, porque aunque a veces se enfadaba os quería muchísimo. Me quedo con todos los buenos recuerdos que me contaba de vosotros. Me siento acompañada, incluso hay gente que no la conocía y siente mucho la perdida... No me quita la pena pero se lleva mejor. Quiero que se la recuerde riéndose porque ella era única para lo bueno y para lo malo. Es un orgullo ser su hija”, confesó visiblemente emocionada.

Después de este duro varapalo, Alba Santana vuelve a demostrar que ha heredado la fortaleza de su progenitora, con la que mantenía un vínculo muy especial a pesar de que ambas eran totalmente distintas. Tanto es así que después de la incineración, las cenizas partirán junto a Alba hasta Ámsterdam. Desde aquí mandar todo el cariño y la fuerza a familiares y amigos de Mila Ximénez.