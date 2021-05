Marcos de Quinto se marcha del plató de ‘Todo es Mentira’ tras una bronca con Risto

El exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, y el presentador del programa ‘Todo es Mentira’, Risto Mejide, tuvieron una tensa discusión en la tarde de ayer en el mencionado programa, tras la cual el expolítico terminó marchándose del plató.

Todo ocurrió mientras el expolítico, el presentador y Ana Pardo de Vera, directora corporativa del diario ‘Público’, debatían sobre la decisión de Santiago Abascal de ir a Ceuta, a pesar de que se había cancelado el mitin que su partido iba a dar en la Ciudad Autónoma. Los tres debatían sobre si esta decisión iba a generar más tensión entre España y Marruecos.

Marcos de Quinto aseguró que “nos guste o no nos guste el discurso de unos o de otros, lo que no puede ser es que unos puedan hacer actos en función de que tengan contramanifestaciones y si no tienes contramanifestaciones, tienes a Bildu festejando en todo el País Vasco las recepciones de etarras”.

Su opinión derivó en un intenso debate entre este y su compañera de tertulia, ante lo cual, Risto Mejide intentó continuar con el programa, dejando a un lado la polémica por la actitud de Abascal. No obstante, Marcos de Quinto quiso continuar exponiendo su opinión.

“Marcos, por favor, te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo, ¿de acuerdo?”, le dijo con rotundidad Risto. “Aquí hay un presentador y si quieres, cuando te de paso, dices lo que tu quieras y te dejo el tiempo de manera respetuosa”, añadió. Marcos de Quinto acató su orden sin rechistar.

Tras esto, el programa emitió un vídeo sobre los centros de salud en Madrid. Al volver al plató, Marcos de Quinto se había marchado del programa: “En este programa a veces ocurren cosas. Yo siempre me he comprometido y seguiré haciéndolo mientras este al mando del programa en ser transparente con vosotros”, dijo Risto. “Durante la emisión de este vídeo que acabáis de ver, Marcos de Quinto ha decidido levantarse y abandonar el programa”, añadió.

“Seguramente, él tendrá sus razones, no nos las ha explicado, solo se ha levantado y ha dicho, ‘me despido ya o me despido amablemente cuando del vídeo’ y le he dicho, ‘haz lo que quieras Marcos’. Ha decidido abandonar el programa”, explicó.

Por último, Risto cerró el tema diciendo que estaba “fuera”, hablando con dirección: “Vamos a ver qué ocurre”. Tras esto, no volvió al plató tras una pausa publicitaria: “Insisto en lo que he dicho antes de la pausa. En este programa, como en todos en los que hay debates, hay que respetar los turnos porque hay muchas opiniones. No tenemos tiempo para que alguien se casque un monólogo sin que se le pueda interrumpir”, concluyó.