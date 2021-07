Valeria Vegas: “Carla Antonelli se ha sentido utilizada por el PSOE”

Aunque ya había alcanzado cierta popularidad entre el público, no ha sido hasta este año cuando el nombre de Valeria Vegas ha empezado a estar en boca de todos gracias al éxito de ‘Veneno’, la serie de Los Javis basada en el libro ‘¡Digo! Ni puta ni santa: las memorias de la Veneno’ de la periodista.

Pero Valeria Vegas es mucho más que la escritora de la biografía de Cristina Ortiz Rodríguez, y los proyectos profesionales se le amontonan desde hace tiempo. “De repente me he quedado sin vacaciones de verano”, se resigna, aunque contenta, con La Razón. Ahora acaba de estrenar ‘Orgullo’, un podcast original de Spotify en el que, junto a otros referentes como Sandra Barneda, Samantha Hudson o Carla Antonelli, ahonda en la situación actual del colectivo LGBTIQ+ y los problemas a los que, por desgracia, todavía hoy afronta.

La periodista y escritora Valeria Vegas

- En su nuevo proyecto, el podcast de Spotify, se habla de lo mucho que queda por luchar y de las problemáticas que se puede encontrar el colectivo LGBTIQ+. A todas esas personas que dicen que ya está todo hecho y que no hay más por lo que seguir luchando, ¿qué les diría?

- Hace falta seguir luchando porque si te duermes, es cuando te quitan los derechos. Hay algo de lo que no somos todavía conscientes que se llama ‘ley de peligrosidad social’, una ley que hace años perseguía a la homosexualidad. Imagínate que algunos partidos se alían y son capaces de lo que sea para obtener votos y vuelven a hacer algo similar, o que anulen la ley del matrimonio igualitario... Hay que manifestarse siempre que existan personas que cuestionen nuestros derechos. La ley trans está siendo muy cuestionada y no entiendo por qué tenemos que sentir que somos caras de segunda. Es una cuestión de empatía social. Yo quiero que estas personas que tienen ahora 15 años sean más felices de lo que lo fui yo en ese momento.

- ¿Porqué cree que el mismo partido que apoyó anteriormente al colectivo LGBTIQ+ no ha sido capaz ahora de sacar adelante esta ley?

- Yo he sido votante de ese partido que tanto me representaba. No han estado a la altura y apuesto a que ninguno de ellos ha conocido a ninguna persona trans, exceptuando a Carla Antonelli porque estaba dentro de su partido. Ella ha sido muy crítica y ha hecho una reflexión en el podcast incluso de lo que es sentirse utilizada por su propio partido.

- Hace unas semanas, Carla Antonelli se enfrentó a Mariano Calabuig en la Asamblea de Madrid por referirse a ella en masculino… ¿Por qué cree que en una institución pública se siguen permitiendo este tipo de ataques?

- Eso es un tipo de violencia. La violencia es también ese ataque, es humillante porque te están faltando al respeto. Carla es la que más faltas de respeto ha recibido en la Asamblea de Madrid. El problema es que un diputado debe dar ejemplo, y por desgracia nos estamos quedando sin políticos ejemplares. Si alguien de su posición hace eso, ¿qué podemos esperar de otros a pie de calle?

- El tema de la violencia se aborda en uno de los episodios del podcast de Spotify... Personalmente, ¿ha sufrido algún tipo de violencia o agresión? ¿Ha notado que se le respeta más a raíz de convertirse en un personaje público?

- El tipo de mirada hacia mí ha cambiado, pero nunca he sufrido en mi vida la violencia física, aunque sí he sufrido violencia verbal y las miradas inquisitivas. Ahora, a raíz de la popularidad, noto esas miradas más amables. El bullying en las redes sociales es una realidad, pero yo lo he vivido pocas veces y lo que hago es no perder el tiempo con esas personas y bloquear.

- Hay ocasiones en las que, de forma inconsciente, se llega a normalizar ese tipo de comportamientos...

- Exactamente. Es como si fuera lo que toca por ser del colectivo LGBTIQ+, como si se tuviera que aguantar la violencia por ser quién eres, y hay que luchar para acabar con eso.

- ¿Qué opina del lenguaje inclusivo?

Si todos ponemos un poco de esfuerzo, se puede. Qué importa por un segundo más de tiempo decir “elles” en vez de “ellos” o “ellas”. Soy muy comprensiva con todos. Yo no le puedo pedir a mi vecina de setenta años que utilice este lenguaje, y si ella es una persona respetuosa pues con eso se convalida lo otro. Creo que este lenguaje inclusivo suma y nunca resta.