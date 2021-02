Valeria Vegas, contra la familia de «La Veneno»: “Quieren dinero”

La familia de Cristina Ortiz, «La Veneno», sigue su guerra particular contra Valeria Vegas, autora de «Ni puta ni santa», la biografía de la que fuera la prostituta más mediática de España, fallecida hace poco más de cuatro años. Mientras la madre y las hermanas de Cristina acusan, sin el menor argumento, a Valeria de haberla dejado desatendida y de lucrarse de ella, Vegas niega la mayor y recuerda que «esa familia no se preocupaba de Cristina, llevaban más de diez años sin ponerse en contacto con ella».

Valeria aclara que «no tengo trato con esa familia, ni lo quiero, son ellos los que están en mi contra. La misma Cristina dijo en varios programas de televisión que los suyos no estaban a su lado, que ni la querían ni les importaba nada de ella. Es más, intuyo que están divididos, no se ponen de acuerdo, unos dicen blanco y los otros negro. Lo que quieren es pillar dinero. Ven que la serie sobre Cristina funciona, que vuelve a estar en un primer plano de la actualidad, y pretenden beneficiarse como sea».

Valeria Vegas habla con indignación, fue la amiga más cercana a La Veneno y le duele que pongan en duda aquella amistad tan sincera: «Como no entro al trapo ni he cedido a ningún chantaje de esa familia, siguen atacándome sin razón ni argumentos. Me avala que he rechazado en los últimos meses las ofertas para sentarme en los platós del ’'Deluxe’' y otros programas, porque no quiero echar más leña al fuego. No es mi estilo. Mi abogado me dice que sea prudente y que recopile todo lo que esa gentuza dice de mí. ¿Por qué los medios no le prestan atención a esa familia? Sus razones tendrán, ¿no?».

«No estuvieron con ella»

«Ven que lo que dicen se cae por su propio peso. No tienen información real sobre Cristina porque no estuvieron con ella. Ni conocían su vida. Pero si nunca dejaron de llamarla Joselito, no respetaban que se sintiera mujer. Ni siquiera ahora, que hay una visión mucho más positiva de La Veneno dejan de hablar en masculino. Se dan golpes de pecho y quieren investigar su muerte. ¿Por qué no lo hicieron cuando falleció? Blanco y en botella: porque no había dinero. Y ahora, por la repercusión de la serie y el libro, creen que pueden sacar beneficios. Pero si la madre mandó que incineraran el cuerpo poco después de fallecer. ¿Qué quiere investigar? Las posibles pruebas –añade– de que pudo existir algo anómalo en aquella muerte han desaparecido. Se dedican a hacer cábalas y poco más. A hacer caja cada vez que salen en algún programa de televisión, como ocurrió hace semanas en ’'Equipo de Investigación’'. Pero es mejor no meterse en líos y no revolcarse en el fango, que es lo que hago yo». Insiste en que «hay cosas que se caen por su propio peso. Cristina y su familia no eran uña y carne, sino que fueron todo lo contrario. La gente no es tonta y sabe que el distanciamiento era absoluto. ¿A quién pretenden engañar?».

Imagen de archivo de La Veneno

Un mes antes de su muerte, tuve ocasión de entrevistar a Cristina Ortiz. Valeria se encontraba presente y no apareció ningún miembro de la familia de La Veneno. Cuando le pregunté cuál era la relación con su madre y hermanas, me miró con tristeza, se le saltaron las lágrimas y me contó que «hace mucho que no les veo, la única que me llama de vez en cuando es una de mis hermanas, los demás no se acuerdan de que existo», confesaba.