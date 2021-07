El espectacular cambio físico de los finalistas de ‘Supervivientes 2021′

Olga, Melyssa, Lola y Gianmarco. Los cuatro finalistas de ‘Supervivientes 2021′ sabrán esta noche cuál de ellos es el concursante más extremo del concurso en la gran final. Tras más de tres meses “perdidos” en una playa de Honduras, el sufrimiento ha llegado a su fin. En juego están los 200.000 euros que el programa entrega al mejor superviviente.

La exigencia del concurso se ve en el cambio físico que han experimentado todos los que han pasado por la isla, desde el primer expulsado hasta los cuatro finalistas. Tom Brusse, que se ha quedado a las puertas de la final, ha perdido más de 11 kilos. Misma cifra han adelgazado Alejandro Albalá y Lara Sajen, mientras que el cocinero Carlos Alba, que abandonó el concurso por motivos médicos, llegó a dejarse en Honduras más de 20 kilos.

Lola

El cambio físico de Lola

Ha robado galletas al equipo del programa y asegura que no ha pasado mucha hambre, pero eso no ha hecho que el cambio físico de Lola no se note a primera vista.

Olga Moreno

Olga Moreno ha perdido 4,9 kilos en tres meses

Olga Moreno ha sido una de las concursantes más criticadas por la audiencia, pero ahí está, en la final de Supervivientes. La mujer de Antonio David Flores lllegó a la isla delgada, pero aún así ha perdido 4,9 kilos en los tres meses que ha pasado en Honduras.

Gianmarco Onestini

La tableta de Gianmarco ha salido a la luz en Honduras

De bigotillo a barba, de pelo corto a melena, pero lo que mas sorprende del cambio físico de Gianmarco Onestini es el abdomen. Antes asomaba algún abdominal que otro y ahora tiene un envidiable ‘six-pack’.

Melyssa Pinto

Melyssa es una de las grandes concursantes de Supervivientes

Melyssa es, para muchos, la “reina” de esta edición. Siempre se ha mostrado fuerte durante todo el concurso, a pesar de que su constitución física indica justo lo contrario. En su cuerpo y en su piel se ve el duro reto que supone participar en Supervivientes.