Colate renuncia a pleitear más por la custodia de su hijo: “Todo es un negocio”

Famosos

Coste emocional

Nicolás Vallejo-Nágera, hermano de la célebre chef Samantha y más conocido como Colate, ha anunciado su intención de abandonar la lucha legal que mantenía Paulina Rubio, por la custodia del único hijo de la ex pareja: Andrea Nicolás. El motivo de esta inesperada decisión, según ha explicado el madrileño, es el altísimo coste económico y emocional que ha tenido una década de pleitos con la artista.

Después del último encuentro judicial con su ex, que tuvo lugar en Miami hace unas semanas, Colate ha tirado la toalla y se da por vencido. Al menos esto es lo que ha revelado en una entrevista en el programa Sale el Sol , donde ha explicado los motivos que le han llevado a dar por finalizada la guerra con la madre de su hijo. Recordemos que la pareja rompió su matrimonio en 2012 y se divorció legalmente en 2014. Desde entonces, Colate vive en Miami, cerca de su hijo, y viaja con frecuencia a España, donde vive toda su familia y donde suele tener proyectos profesionales como el que le ha llevado a colaborar en “La hora de la 1″ en TVE. Tras cinco años de matrimonio, desde abril de 2007 a marzo de 2012, y dos años y medio separados, la víspera del cuarto cumpleaños del pequeño, ratificaban el divorcio después de un largo pleito, el primero de una batalla judicial sin cuartel.

Colate renuncia a seguir pleiteando y despide a su abogado.

“He decidido a partir de ahora que ya no tengo abogado-explicó el ex superviviente y ex marido de la cantante mejicana-, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio y toda esta gente involucrada es toda una industria, yo ya no puedo más, me perece que es absurdo, súper negativo para los niños, te hablo en general y por mi parte yo no quiero volver a una corte. Solo Dios sabe lo que vendrá, vamos día a día”, explicó Vallejo-Nágera.

Colate, que ha mantenido una dura lucha judicial para llegar a un acuerdo con su ex en lo relativo al tiempo que su único hijo debía pasar con cada uno de sus progenitores, reconoce que ha sido una pérdida de dinero y un enorme desgaste emocional para todos los implicados. Así, expuso la impresionante cantidad de dinero que ambos se han gastado en el proceso legal: “Si yo me había gastado más de 400 mil euros, casi medio millón de dólares, ella cuatro veces más’' dijo en la entrevista. Además Colate, aseguró que uno de los motivos por los que ha decidido renunciar a seguir pleiteando con la chica dorada es que su hijo es el que más pierde y los abogados, los únicos que ganan.

Todo ello coincide con el inicio de una nueva etapa laboral de Nicolás Vallejo-Nágera colaborador en TVE. La cadena pública le ha contratado como tertuliano en dos de sus espacios, Lazos de Sangre y La hora de la 1. Hace apenas unas semanas veíamos imágenes en las redes sociales de Colate pasando parte de sus vacaciones con su hijo en la casa familiar de los Vallejo-Nágera en Pedraza. De conseguir un acuerdo con la madre de Nico, como llaman al pequeño, estos viajes a España podrán ser más frecuentes . Aún así, el niño que ya tiene 11 años, seguirá residiendo y estudiando en Estados Unidos.