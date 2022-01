Rocío Carrasco, cada vez más cerca de su hija Rocío Flores

El tiempo siempre acaba dando la razón a quien la tiene, y en el caso de la trama Flores-Carrasco no es diferente. A finales del año pasado se anunció que Antonio David y Olga Moreno habían puesto fin a su matrimonio, y aunque en un principio fuentes cercanas a la pareja se empeñaban en negarlo, hoy su separación es una realidad. Entonces se apuntó a Marta Riesco como nueva posible de pareja del malagueño. También se negó. Ahora viven juntos. Las piezas del puzle empiezan a encajar incluso ante los ojos de aquellos que se empeñaban en negar una realidad evidente.

Rocío Flores reconoció esta misma semana que no tenía ni idea de que su padre mantenía una relación con su compañera de ‘El programa de Ana Rosa’, once años menor que él. Aunque no lo reconoció ante las cámaras, no hacían falta palabras para entender que se sentía algo decepcionada con Antonio David, tal y como deslizan desde su círculo íntimo. La joven es muy dada a seguir aquella norma de ‘quien calla, otorga’, y sus típicas y expresivas muecas eran más que suficientes para llegar a la conclusión de que el malagueño le debe una explicación. Ella tenía esperanzas en que su matrimonio con Olga Moreno pudiera reconducirse, pero se ha dado de bruces con la realidad.

Rocío Flores, muy afectada en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Telecinco Mediaset

Hay quien dice que este podría ser el primer paso hacia una especie de revelación de Rocío Flores. “Está abriendo los ojos” o “se le ha caído la venda” son expresiones que se escuchan estos días en los platós de televisión, haciendo referencia a un supuesto cisma que se habría abierto entre ella y su padre. Más allá del plano sentimental, la distancia física ya es una realidad. Mientras la joven hace vida en su Málaga natal, el otrora guardia civil se ha trasladado a la capital para vivir su romance con Marta Riesco.

Precisamente, entre las condiciones de Rocío Carrasco para retomar el contacto con su hija se encontraba la necesidad de que la colaboradora estableciera cierta distancia con su “padre impío”. De momento, la nieta de la Jurado ya se ha mostrado más cerca de Olga Moreno que del propio Antonio David, una muestra que podría indicar que, poco a poco, va dejando atrás ese endiosamiento que sentía por él. Ante semejante situación, no se descarta la posibilidad de que madre e hija por fin puedan acercar posturas. No ahora, ni mañana, pero el camino se va recorriendo a pasos tan lentos como firmes.

Rocío Flores y Rocío Carrasco en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Rocío Flores no se cansa de clamar en ‘El programa de Ana Rosa’ que tiene las puertas abiertas para su madre, y que cuando ella se sienta lista, allí estará para hablar e intentar acercar posturas. De momento, Rocío Carrasco se mantiene en silencio, contemplando desde la distancia cómo el tiempo, otra vez, le va dando la razón. El panorama actual es ideal para que aflore el primer rayo de esperanza en retomar el contacto con su primogénita, pero solo ella decidirá cuándo está preparada para dar el paso.