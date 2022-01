Ruth Lorenzo, la artista que tenía miedo a triunfar

A pesar de su aparente seguridad, la artista Ruth Lorenzo admite haber pasado por momentos en los que todo a su alrededor parecía tambalearse. En una sincera entrevista para Europa Press, la artista reconoce haber vencido el miedo y estar en una fase de empoderamiento y aceptación.

Sin embargo, durante dos años, desde 2018 hasta la llegada de la pandemia, la cantante aprendió a conocerse más gracias a una serie de obstáculos personales que hicieron un clic en su mente. “Rompí con todo, con mi mánager, con mi pareja, con mi casa, con todo, con absolutamente todo”. Parte de la culpa de este vaivén la tuvo la dichosa crisis de los 35, en la que su mundo “empezó a dar vueltas” y se topó de bruces con la madurez, esa “que te hace ver las cosas con muchas más calma”.

En “Crisálida” su último trabajo se muestra “más reforzada, con mucha coherencia artística, con mucha sensibilidad, pero llena de fuí lo erza, que es algo que a mí me caracteriza muchísimo”.

Lorenzo una de las artistas con mayor talento de nuestro país, como asdemostró con su noveno puesto en el Festival de Eurovisión de 2014. Sin embargo, su carrera musical ha sido complicada desde entonces. A pesar del apoyo de cientos de fans, es más habitual verla como invitada o jueza en platós de televisión que actuando. Por eso, estos días, la artista subía un vídeo a su perfil de Instagram en el que reconocía estar estancada con su futuro profesional.

Gracias por seguir ahí, estoy deseando veros desde encima del escenario ❤️ pic.twitter.com/6zvb0GyET3 — R U T H (@RuthLorenzo) January 9, 2022

Ruth Lorenzo, 39 años, nació en Las Torres de Cotillas. Es la quinta de seis hermanos. Su madre, acababa de separarse e intentaba empezar de cero. Estuvo a punto de abortar en Francia, tras la ruptura con su pareja pero en el tren se encontró con dos misioneros que le explicaron que “Dios estaba con ella”. Y se bajó del vagón y ahí empezó a practicar el mormonismo, un movimiento poco usual para una familia murciana de clase media. Para Ruz Lorenzo esta religión le sirvió “para mantenerme alejada de las drogas”, contó en una entrevista para”Viajando con Chester”. Y también le descubrió “el valor de la familia”.

A su padre biológico nunca le conoció. Fue a raíz de esa ausencia cuando comenzaron los problemas. Traumas, trastornos de la alimentación, inseguridades... Todo de la mano de una educación marcada por la religión mormona. Más adelante comenzó a hacer sus pinitos en la música, llegó “Factor X2, su fama, su paso por Eurovisión.... hasta hoy.

Ruth pasó de crecer en Murcia a vivir en Utah con su familia y acababa de enterarse que el hombre con el que se había criado no era su padre biológico. Un “trauma” que caló en la artista y fue derivando en problemas alimenticios. Una anorexia que pasó a convertirse en bulimia la marcó para siempre. “Empecé a dejar de comer. Cuando se empezó a notar en casa, aprendí a vomitar”, relató en esa entrevista para el espacio de Cuatro. Tantas emociones le pasaron tal factura que, con el tiempo y a base de terapia, ha descubierto que fue una forma de “torturarse para no mostrar ese dolor a los demás”. Todo este “calvario” lo vivio sola, sin que nadie de su familia se diera cuenta.

“Me hizo sentirme muy sola. No podía contar nada, me daba vergüenza”. Era una forma de proteger a su madre, que “ya bastante había tenido en su vida”. Un intercambio de roles en el que la hija protege a la madre.

No fue hasta los 25 años, en que llegó a Londres para participar en “The X Factor”, cuando se dio cuenta de lo que era triunfar de verdad, algo a lo que siempre había temido. Volvió a España y Eurovisión le dio una oportunidad. Aquel “Dancing in the rain” desde Copenhage la situó en la novena posición del Festival.