Antonio David cuenta por fin el motivo por el que no ha demandado a Rocío Carrasco o a Carlota Corredera: “Todo llegará”

Antonio David ha vuelto a la carga a través de su canal de ‘Youtube’, su medio de expresión habitual en los últimos meses. En esta ocasión, ha aprovechado para hacer un balance del daño que según él ha causado la emisión del documental protagonizado por Rocío Carrasco, ‘Rocio: contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores FOTO: Gtres

De hecho, ha aprovechado para explicar por primera vez el gran enigma del porqué no ha tomado medidas legales contra su exmujer después de las duras acusaciones que esta ha vertido sobre él desde marzo del pasado 2021: “Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer. Pienso que el que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento”, asegura.

Cambiando de personas, pero no de asunto, el que fuese colaborador de Telecinco ha anunciado que emprenderá acciones legales contra otros rostros de la cadena, quienes, según él, han contribuido al linchamiento mediático hacia él y su familia: “Muchos me preguntáis que cuando llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier, tranquilos que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia”, ha deslizado a las diez mil personas que le estaban viendo en ese momento.

Parece que Antonio David se encuentra bastante tranquilo después de atravesar una época de sobrexposición mediática y de estar continuamente en el ojo del huracán. Su nombre ya apenas se pronuncia en los programas de Mediaset, y su relación con Marta Riesco ha pasado a un segundo plano de cara al interés de los medios de comunicación.