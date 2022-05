La exhibición de amor de Marta Riesco y Antonio David que ‘no gusta’ a Rocío Flores

Corrieron ríos de tinta sobre la polémica relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. La periodista se vio envuelta en una vorágine mediática que la llevó a pasar por uno de sus peores momentos en la vida. De hecho, necesitó ayuda psicológica e ingresó por ansiedad en la conocida clínica López Ibor. Por fortuna para ella, de un tiempo a esta parte, la situación parece haberse calmado y ahora disfruta de un dulce momento.

Tanto es así que Marta Riesco por fin se siente preparada para presumir de amor a través de las redes sociales, sin miedo al qué dirán o a las repercusiones mediáticas que su exhibición pueda ocasionarle. “Contra viento y marea”, apunta la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ junto a una bonita fotografía en el que ella y Antonio David posan muy acaramelados y que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En menos de 24 horas, la imagen ya ha acumulado más de 5.700 ‘me gusta’, entre los que, por cierto, no se encuentra el de Rocío Flores. Parece que la joven quiere mantenerse al margen en lo que respecta a esta polémica relación, y aunque su padre atraviese por una feliz etapa gracias a su noviazgo con Marta Riesco, ella prefiere celebrarlo en la intimidad de su hogar.

Se trata de una actitud contraría a la que muestra Marta Riesco, quien, en un intento acercarse de nuevo a Rocío Flores, indica que le gustan casi todas sus publicaciones de Instagram, e incluso comenta alguna de ellas. “Wow”, ha señalado en la última, indicando lo favorecida que, en su opinión, aparece la nieta de Rocío Jurado.

La postura de esta última en esta situación es bastante complicada. Rocío Flores se encuentra en medio de Antonio David y Olga Moreno, disgustada por el romance del malagueño con Marta Riesco. Parece que la hija de Rocío Carrasco siente que, en cierta forma, traicionaría a la andaluza si estrecha lazos con la nueva pareja de su padre.

Lo cierto es que su relación con Olga Moreno no atraviesa su mejor momento, desde que concedió una polémica entrevista en la que no habló del todo bien de Antonio David. A Rocío Flores no le hicieron gracia sus palabras, y cuentan que, desde entonces, existe algo de tensión entre ellas.