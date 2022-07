Diana Ross, el gran mito americano brilla en el escenario del Starlite

Diana Ross FOTO: Starlite Catalana Occidente

La actriz y cantante de música pop, rhythm and blues y soul, ha logrado grandes éxitos a lo largo de sus sesenta años de carrera con más de 100 millones de álbumes vendidos y número 1 en las listas de éxitos norteamericanas de la revista Billboard en 18 ocasiones.

En 1993, entró en el Libro Guinness de Récords como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, logro conseguido por muy pocos, entre ellos, los Beatles.

Diana Ross triunfa en Starlite FOTO: Starlite Catalana Occidente

Desde que empezó en el mundo de la música en los años 60 como la cantante principal de The Supremes, la artista ha alcanzado el número 1 en ventas en más de 40 ocasiones en multitud de países. Éxitos como “Ain’t no mountain high enough” o “Endless love”, que nunca pasan de moda. Diana Ross es una de las cantantes más respetadas de todos los tiempos, ha dejado una huella imborrable en el mundo del popy el soul; así como en la historia de la música en general. Entre sus joyas discográficas se encuentran, “All of You”, el dúo que grabo con Julio Iglesias en los años 80 y un disco de villancicos cantados en directo en Viena en 1992, junto a Placido Domingo y José Carreras.

Sandra García-Sanjuán, Miquel Iceta e Ignacio Maluquer FOTO: Starlite Catalana Occidente

Isabel de Borbón, Nasrin Zhiyan, Ignacio Maluquer, Álvaro Domingo y Verónica González FOTO: Isabel de Borbón

Miss Ross actuado este miércoles en Starlite Marbella, donde ha ofrecido su única actuación en España con su “Thank you Tour”. Le acompañaba una imponente orquesta de diez músicos y cuatro voces en los coros, y con ellos comenzó un concierto compuesto de sus temas más reconocidos como “I’m Coming Out” que Ross hizo en 1980 con el genio Nile Rodgers, “¡Stop! In the Name of Love”, “I’m Still Waiting”, “Upside Down”o “All I Do is Win”, canciones que consiguieron mantener al público en pie con cada estrofa, entretejidos con los temas más recientes de su último trabajo como “If the World Just Danced” o “Tomorrow”.

Al escenario de La Cantera de Nagüeles se subió la super estrella con un espectacular vestido ajustado de lentejuelas blanco y una enorme estola de tul -el primero de los cuatro que luciría esa noche- al más puro estilo de las estrellas de Hollywood, para presentar su último proyecto,” Thank You”, deleitando a la audiencia con sus grandes hits.

Lejos de apartarse de su gran pasión, regresa a la escena musical presentando su primer disco de canciones inéditas en dos décadas con el nombre de “Thank You”. Este es el álbum número 25 de la cantante americana, grabado en el estudio de su casa, desde donde coescribió y colaboró con numerosos y reconocidos compositores, así como galardonados productores.

Diana Ross FOTO: Starlite Catalana Occidente

Diana, moviéndose por el escenario con su capa ondulante, cantando con una mezcla de inocencia sensual y todo glamour, hizo que sus fans bailaran y cantaran desde el primer momento del espectáculo. “Bailo así porque tengo 48 años” dijo bromeando.

Isabel de Borbón, Gunilla Von Bismarck, Nasrin Zhiyan y Marilo Illy FOTO: Isabel de Borbón

Una noche para el recuerdo que cerró con “I Will Survive”, especialmente dirigida a los incondicionales de la gran leyenda Gloria Gaynor. que, con un talento fascinante, dejó su mejor actuación en el Auditorio de la cantera de Marbella.