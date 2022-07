Marta López Álamo se estrena en la alta costura: “Hay mucho más compañerismo entre modelos que entre influencers”

Precisamente cuando Kiko Matamoros se convierte en el expulsado definitivo de Supervivientes 2022, su pareja, Marta López Álamo, nos ha dejado boquiabiertos al haber desfilado en tres desfiles diferentes de la exclusiva semana de la alta costura parisina. Reconoce que todo ha ocurrido tan rápido que apenas le ha dado tiempo a asimilar el que sin duda es uno de los más importantes pasos en su carrera dentro del mundo de la moda, donde ha acallado a muchos al haber conseguido lo que tan solo unas pocas modelos de todo el planeta logran: convertirse en la elegida de las grandes marcas para mostrar sus creaciones de costura. Al enterarse de la feliz noticia, llamó corriendo a su madre, pero no ha estado mucho tiempo en París porque decidió volver a nuestro país para darle la bienvenida a su pareja. Tras acudir a un evento en la capital francesa, regresó a España, donde contó a Matamoros en el plató de «Supervivientes» su gran hazaña. «Le he programado una escapada a París a Kiko para cuando vuelva. Es el único viaje, junto con Menorca, que tengo preparado, porque el verano va a ser lo que a él le apetezca», explica en sus redes sociales. Hablamos con ella sobre el feliz momento en el que se encuentra.

Un paso adelante

«Cuando la producción que lleva una parte de la alta costura de París quiso contar conmigo, le dije por supuesto que estaba disponible, porque desfilar en la capital de Francia es un paso muy grande y algo muy significativo en la carrera de cualquier modelo», detalla a La RAZÓN Marta, que confiesa haberse quedado anonadada ante los diseños que ha tenido el orgullo de lucir. «Sé que suena a cliché, pero me ha sorprendido sobre todo la calidad de los vestidos. Es muy diferente ver un vestido de alta costura en vivo y en directo a hacerlo en fotos. Sin lugar a dudas, el trabajo que conlleva es de admirar, y los espacios que hay en París para celebrar cada desfile son alucinantes, porque cada enclave es un lugar emblemático», comenta con ilusión.

En su paso por la alta costura, Marta confiesa haberse dado cuenta de que aunque desde fuera el mundo de la moda pueda parecer realmente competitivo, en realidad es el universo de los» influencers» el que se caracteriza por serlo más. «He descubierto que hay mucho más compañerismo entre modelos que entre ‘influencers’. En la alta costura, todas se ayudan y destaca la sororidad», confiesa. Mabel Gago, consultora estratégica de marcas, se deshace en halagos al hablar de la modelo. «Trajimos a Marta para dar una patada en la boca a más de uno. Llevo a su lado desde ayer y es una mujer capaz de hablar de cualquier tema. Es una persona súper educada y generosa. A la hora de trabajar lo hace todo muy fácil, y creo que es un ejemplo de que tenemos que romper con los clichés. El que sea un bellezón no quiere decir que sea frívola, y no podemos estar estigmatizando a la gente porque su pareja sea conocido por un programa televisivo».

Pero a Marta parece traerle sin cuidado lo que digan los demás. «Lo que diga la gente me da completamente igual. Este es un paso importante en mi carrera. Cuando la gente juzga, el problema es de quien juzga, no de quien está siendo juzgado. Yo no he hecho nada para que se piense que soy lo contrario de lo que soy. Estoy estudiando, tengo inquietudes y una carrera por delante en la que para nada influye mi pareja. Hablo inglés perfectamente, le estoy dando caña al francés, estudio piano, doy clases de canto y quiero introducirme en la interpretación…», asegura.

El ejemplo de Nieves Álvarez

A la hora de hablar de referentes en la moda, lo tiene clarísimo. «Nieves Álvarez es elegantísima y me parece una de las modelos más completas. Además, cuando tuve mi problema de alimentación, mi madre me compró su libro, y sin duda fue en parte una de las cosas que me ayudó en el proceso. De fuera, me encanta Candice Swanepoel y de la era de los 90, Cindy Crawford y Elle McPherson», dice la modelo, que ha desfilado para Stefan Djokovich, La Metanorphose y Fovari en la semana de la alta costura. «He conocido a gente genial y muy bien relacionada. Por si fuera poco, Stefan me ha dicho que se ha quedado muy impresionado conmigo… De hecho, me ha puesto su vestido preferido, algo que por supuesto me ha halagado. Estoy viviendo un sueño que espero que continúe».

¿Lo siguiente? «Quiero seguir abriéndome paso en mercados internacionales, seguir trabajando con el equipo que me ha traído aquí y continuar ascendiendo lo máximo que pueda. No hay que compararse con nadie y hay que estar orgulloso de cada meta que se consiga», dice. Lo cierto es que al ver las imágenes de Marta en los desfiles, tenemos la impresión de estar viendo a una supermodelo que lleva toda la vida sobre las pasarelas. Matamoros puede haber sido expulsado de «Supervivientes», pero sin duda, si alguien sabe no sólo sobrevivir, sino salir victoriosa de hazañas como engatusar a los exigentes miembros parisienses, esa es Marta. A nosotros nos sería (aún ) más complicado ser elegidos para un desfile que encender una fogata…