Mercedes Milá da la cara por Tamara Falcó y desacredita a Íñigo Onieva: “No me interesa lo que le pase a este tonto”

Mercedes Milá ha presentado en la mañana de este martes su nueva aventura profesional, la cual está ligada en esta ocasión al tema de los audiolibros en España, proyecto del que es embajadora.

Mercedes Milá durante la presentación de Audiobook Club en Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

Los medios de comunicación que allí se encontraban no han dudado el preguntarle cómo se encuentra tras su reciente operación del hombro, de la que se va recuperando con total normalidad. Además, la presentadora ha querido opinar sobre uno de los temas de momento y de los personajes del momento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, todo ello a raíz de las imágenes en las que el relaciones públicas es pillado besando a otra mujer, tan solo uno día después de anunciarse su compromiso.

Tamara Falcó de invitada perfecta junto a Íñigo Onieva. FOTO: GAA GTRES

“Yo le he dicho a Tamara que no se case por favor, que no se case... No me interesa lo más mínimo lo que le pase al tonto este del Onieva, que no sé ni quién es”, asegura una Mercedes Milá que no duda en sacar la cara por Tamara y demostrando que no le tiembla el pulso a la hora de manifestar su descontento con lo que ha hecho Onieva.

Respecto a la separación de Risto Mejide y Laura Escanes, ha preferido no entrar detalle, y es que al igual que muchos seguidores de la pareja, esta ruptura le ha pillado por sorpresa: “No lo sabía. Qué pena, porque era una pareja que parecía que se llevaba muy bien”.

Mercedes Milá, presentadora de Gran Hermano 12

Más de dos décadas después del inicio ‘Gran hermano’ en España, Mercedes reconoce que sigue teniendo contacto con muchos de los participantes de las diferentes ediciones: “Los concursantes de ‘Gran hermano’ fueron muy valientes y muy generosos, lo he dicho mil veces pero lo repito. Entonces, cómo no voy a estar yo pendiente de lo que necesitan, de si les puedo ayudar en algo”, ha concluido.