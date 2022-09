Exclusiva: Amador Mohedano responde a Jorge Javier y a la corista de Rocío Jurado que dice que se acostó con él mientras estaba casado

Este lunes ha tenido lugar la emisión de un nuevo episodio de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco y cuyo debate ha estado de nuevo al mando de Jorge Javier Vázquez. Un debate que contó con el testimonio de la hermana de Remedios Amaya, Marta Amaya, una de las coristas que acompañó a Rocío Jurado en los escenarios durante algunos años.

Marta Amaya en el debate de 'En el nombre de Rocío' FOTO: Telecinco

A Marta no le ha temblado el pulso a la hora de afirmar que mantuvo relaciones íntimas con Amador Mohedano, al que define como un ser “ratero”, mientras este estaba casado con Rosa Benito: “Una mala tarde la tiene cualquiera, aunque con él fueron varias. Nos veíamos muchas veces en su oficina”, desliza sobre esos supuestos encuentros. Aunque lo cierto es que el amor no llegó a surgir entre ellos, Amaya ha confesado que se ilusionó bastante con el representante de ‘la más grande’: “Estuve un tiempo con él y Rosa no tenía ni idea de ello”.

‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con Amador para conocer la otra versión sobre esta historia: “Lo de ayer ha sido vergonzoso. Jorge Javier va a su aire y lo que hace es convertir la entrevista en un ‘Deluxe’”, ha comenzado diciendo.

Rosa Benito y Amador Mohedano en una imagen de archivo FOTO: URM ©GTRESONLINE

Respecto a Marta Amaya, quien sostiene sin titubeos que ha estado con él, el hermano de Gloria Mohedano ha respondido lo siguiente: ‘Las Peligros’, entre las que estaba Marta Amaya, estuvieron con nosotros como tres o cuatro temporadas. En el escenario eran y son muy buenas, pero ella hace algunos años ya comenté algo de esto y yo me quedé pasmado. Dijo muchas barbaridades, y ahora rebuscando pues han sacado esto, pero vamos, que para nada... Yo me encontré con su hermana, Remedios Amaya, en el entierro de Paco de Lucía, y me dijo que no le echara cuentas a lo que decía su hermana”, ha confesado el protagonista, visiblemente molesto ante todas estas habladurías.