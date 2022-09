Exclusiva: estas fueron las palabras de Olga Moreno tras preguntarle por su relación con su representante, Agustín Etienne

Olga Moreno se encuentra feliz y disfrutando de los últimos coletazos del que está siendo su primer verano como mujer soltera. El pasado mes de julio, el ya extinto programa ‘Viva la Vida’ sacaba a la luz que Olga Moreno podría haber rehecho su vida junto a otro hombre tras su separación de Antonio David Flores. Una información que llegaba directamente al programa y que apuntaba a que, si esa relación existiese, “todo quedaba en casa”, haciendo alusión a alguien cercano a la protagonista.

Este sábado, el programa ‘Ya es Verano’ de Telecinco se atreve a dar por primera vez el nombre del hombre que podría haber ocupado el corazón de Olga Moreno. Se trata de Agustín Etienne, su representante en la actualidad y también el de Rocío Flores. Un rostro que ya es conocido por todos, ya que mantuvo una relación de seis años con la presentadora Arantxa de Benito, con la que rompió en 2019.

Hace un mes y medio, justo después de que saltaran estos rumores, ‘LA RAZÓN’ se puso en contacto con Olga para conocer de primera mano su versión sobre su posible noviazgo con Agustín Etienne, y esto fue lo que dijo: “No tengo novio, ni quiero. Por lo menos de momento... No sé lo que puede pasar el día de mañana, y ver si dentro de un mes me va a salir alguien y me vas a tomar por embustera (risas”, comenzó diciendo al respecto”. “Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece. ¿Pero con mi repre? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él”, deslizaba entonces.

Agustín Etienne y Olga Moreno FOTO: @agustinetienne Instagram

A la espera de novedades al respecto, cabe destacar que la pasada semana, durante una boda de unos amigos en común a la que ambos asistieron, Olga y Agustín compartieron una historia de Instagram en la que se mostraban de lo más cómplices, y la cual acompañaron de una emotiva y bonita canción de Antonio Orozco, ‘Ya lo sabes’.