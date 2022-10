Nuevas e incendiarias declaraciones de Antonio David contra Irene Montero tras su última confesión sobre Rocío Carrasco

Las últimas palabras de Irene Montero sobre Rocío Carrasco siguen trayendo cola. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se sentaba en el plató de ‘Menudo Cuadro’, el podcast presentado por David Andújar y David Insua, y habla, entre otras cosas, de cómo vivió tanto ella como su partido el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, en el que la protagonista narraba el calvario que vivió junto a Antonio David Flores.

Esta semana nos hemos despertado bien patriotas y por eso hemos invitado ni más ni menos que a una Ministra del Gobierno a charlar con nosotras. Bienvenida, @IreneMontero 💜. Ya lo tenéis en TODAS las plataformas y podéis verlo completo aquí: https://t.co/dzkRfo83Lg pic.twitter.com/x0HoQ7P65t — ¡Menudo Cuadro! (@menudo_cuadro) October 13, 2022

“Yo vi el documental igual que todos. Me comentaron que tenía que verlo porque iba a haber un caso de violencia de género. Yo no tenía ninguna información previa porque no sabía cómo era el programa, pero la verdad es que tanto yo como mi equipo, a los que les pedí que lo viesen porque era una emisión en prime-time y no era algo habitual ver un caso así, no dudamos ni un minuto de que era un caso de violencia de género y de que ella era una víctima de violencia de género”, declara la ministra en el citado podcast.

Antonio David Flores no tardó en reaccionar a sus palabras. En un primer momento hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para contestar a Montero, a quien reprocha que no ha sido juzgado como maltratador. “Vivo en un país dónde la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La Justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto: ¿nadie va a parar esto?”.

Vivo en un país dónde la Ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto, ¿Nadie va a parar esto? @desdelamoncloa #YoMeRebelo14O #mareaazul — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) October 14, 2022

Hace tan solo unas horas, el padre de David y Rocío Flores ha compartido un nuevo vídeo en su canal de Youtube en el que responde de forma tajante a las últimas declaraciones la ministra desde el domicilio de Madrid en el que reside junto a Marta Riesco: “Yo no soy ningún maltratador, entre otras cosas porque Rocío Carrasco me denunció, y cuando lo llevó a la Justicia en tres instancias diferentes, el Tribunal Supremo dijo que no había pruebas para condenarme. No tengo ni siquiera una sentencia porque ni siquiera he sido llevado a juicio”, comienza diciendo.

“Parece que no lo tiene claro y por eso lo aclaro de nuevo. No entiendo el por qué vuelve a sacar mi nombre... O igual si lo entiendo, pero eso lo veremos más adelante. Yo estoy en contra del maltrato, de la violencia y de que se utilice la violencia de género como un medio de negocio. Estoy en contra de que haya mujeres que carguen contra un hombre mediante una denuncia falsa, porque poco beneficio hace a las mujeres que realmente son maltratadas”, explica con el fin de contestar a Irene Montero.

Además, y tras la publicación de varias informaciones, el protagonista aclara si tomará o no medidas contra ella: “No tengo prisa ninguna... Cuando alguien lo tiene todo perdido y se lo han arrebatado todo, lo único que tiene es tiempo, y yo he aprendido a esperar. Cuando llegue el momento ya veré lo que se hago, pero me parece muy injusto lo que se está haciendo conmigo y con el Estado de Derecho de nuestro país... Hay que respetar las leyes y la presunción de inocencia, porque lo que me ha ocurrido a mí le puede ocurrir a cualquiera”.