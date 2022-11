Belén Ro usa a Paz Padilla para atacar a “Sálvame”

Belén Rodríguez ha declarado la guerra a “Sálvame”. Fue ese programa quien la acusó de haber traicionado a su amigo Kiko Hernández tras revelar a varias personas que le había prestado 100.000 euros. Después de su paso por “Sábado Deluxe”, donde se descubrieron algunas de sus mentiras gracias al polígrafo de Conchita, la periodista no ha vuelto a dejarse ver en el formato de Telecinco, y parece haber roto lazos con el espacio y con algunos de sus rostros más destacados, como su íntima Carmen Borrego e incluso Jorge Javier Vázquez, con quien mantenía una amistad muy estrecha.

El propio presentador ha asegurado que ha mandado “a la mierda” a Belén Ro, y todo apunta a que, de momento, no quiere volver a saber de ella. Por su parte, la colaboradora ha dejado de seguir en redes sociales a muchos de sus compañeros, aunque ha sido un movimiento contrario lo que más ha sorprendido en “Sálvame”. La periodista ha empezado a seguir en su perfil de Instagram a Paz Padilla, la presentadora cuya relación laboral con el programa no terminó de la mejor manera... “Esto me parece una tontería, una niñatada”, espetaban desde el plató de Telecinco.

Paz Padilla FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Ahora, algunas advertencias aseguran que Belén Ro podría “morir matando” y destapar algunos trapos sucios de sus enemigos, antes amigos. Información comprometida que ha recopilado a lo largo de todos estos años y que ahora estaría dispuesta a usar en contra de algunos rostros de “Sálvame”. Aunque Kiko Matamoros está seguro de esto, Jorge Javier Vázquez rompe una lanza a favor de su otrora íntima y confía en que se lleve esos secretos a la tumba. “Yo sé que ella no va a contar nada mío. Ni de las Campos, entre otras cosas, porque ella quiere mucho a María Teresa”, recalca el presentador.