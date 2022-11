Rocío Carrasco se rompe al hablar de su hermana Gloria Camila: “Me mata”

Desde hace años, Rocío Carrasco mantiene un enfrentamiento con buena parte de su familia mediática, en la que se incluyen sus tíos, Amador y Gloria Mohedano; sus hijos, Rocío y David Flores; e incluso sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. En muchas ocasiones, la benjamina ha cargado contra la heredera universal de la Jurado, tachándola de “mala madre”. Unas palabras muy duras que provocan un profundo dolor en la aludida, tal y como ella misma ha revelado en el último episodio emitido de su serie documental, “En el nombre de Rocío”.

Visiblemente emocionada, Rocío Carrasco ha recordado los tiempos en los que se llevaba bien con su hermana, y ha confirmado que la echa en falta y piensa en ella. “ Yo quiero a esa niña que yo recuerdo. Yo quiero a la Gloria Camila esa que me tiraba del pelo y me volvía medio loca”, asegura. Precisamente por este cariño que todavía guarda a la joven, le hiere profundamente cuando le dedica declaraciones tan desafortunadas.

“Me mata cuando me llama ‘maña madre’, porque cuando ella lo dijo en un primer momento, era una niña que era muy joven, que estaba viviendo la entrada de su padre en prisión y yo en ese momento podría no habérselo tenido en cuenta, aunque me mató igualmente. Pero cuando ya es una mujer y sigue con la misma cantinela y la intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido...”, lamenta Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco y Gloria Camila en una de sus últimas fotografías juntas FOTO: GTRES La Razón

En este sentido, la primogénita de “La más grande” lanza un consejo a su hermana, con la esperanza de que, algún día, pueda cambiar de opinión sobre ella: “Yo, si fuera ella, recapacitaría, rebobinaría y vería las cosas que he hecho y que he dicho. A lo mejor así hasta llega a una conclusión certera”. Bajo el punto de vista de Rocío Carrasco, Gloria Camila “no ha entendido nada” del calvario que ha narrado desde que rompió su silencio “para seguir viva”, o, si lo ha hecho, “no le importa en absoluto”.

A pesar del cariño que todavía guarda a su hermana, a Rocío Carrasco le parece “muy complicado” que puedan reconciliarse y retomar su relación, porque el vínculo que Gloria Camila mantiene con Antonio David Flores todavía es muy grande: “Ella es consciente… Del ser en mi casa nunca se ha hablado bien por todo lo que estaba pasando. Entonces eso es algo que en mi casa se respiraba y que su padre lo sabía, era algo que iba intrínseco en todos nosotros porque no dejaban de suceder situaciones. Debería de ponerse en el papel de su madre”.