Estos son los motivos por los que Ana María Aldón no querría que su hija Gema trabajase en televisión

Ana María Aldón se ha convertido en una de las colaboradoras estrellas de este año y ha sido, sin duda, su año más mediático y popular. Después de su separación, ha comenzado una nueva vida y tiene toda una carrera televisiva por delante, siendo ahora un personaje indispensable de la pequeña pantalla. Su participación en el ‘Mediaset Night Fever’ ha cambiado por completo su rumbo de la pequeña pantalla y se ha hecho un hueco dentro del universo ‘Sálvame’. La exmujer del diestro está muy contenta con su trabajo en la pequeña pantalla y está disfrutando de esta nueva etapa prometedora de su vida.

Pero, según parece, la diseñadora de moda tiene muy claro que quiere lejos de la pequeña pantalla a su hija, Gema Aldón. La exmujer de Ortega Cano no querría que su primogénita siguiese sus pasos y no le gustaría que se convirtiese en el centro de la atención mediática como ella. La joven parece estar cada vez más cómoda en los medios de comunicación y sus últimas entrevistas e intervenciones han dado mucho de que hablar, suscitando mucho interés entre la prensa rosa. Ana María Aldón no quiere que su hija esté tan expuesta como ella e incluso podría tener miedo de que acabase eclipsándole a ella, siendo un argumento que mantienen muchos de los compañeros de la colaboradora de ‘Fiesta’.

Aunque ella no ha confirmado esto, muchos apuntan a que Ana María Aldón no quiere compartir su sitio con su hija y que se convierta en la futura estrella de la pequeña pantalla como ha hecho ella, pudiéndole hacerle sombra. La última entrevista de su primogénita no le sentó muy bien y está muy dolida con algunas declaraciones que hizo sobre ella y la relación que mantienen entre ellas, asegurando que no es tan idílica como en un principio parecía.

Ana María Aldón no podía evitar emocionarse y llorar en ‘Fiesta’ por la acusación de su hija sobre ella. “La entiendo, pero no la dejé abandonada. Ella lo que ve es que no estaba a su lado como antes porque estaba atendiendo los problemas de otra familia. No sé si me lo perdonará o no, o quizás soy yo la que no me lo perdono” declaraba entre lágrimas. ¿Llegará este conflicto familiar a convertirse en una guerra mediática?