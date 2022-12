El comentado cara a cara de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez: destapamos todas sus diferencias públicas

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se han reencontrado este martes por Navidad. El presentador de ‘Sálvame’ ha acudido a ‘El Programa de Ana Rosa’ para hablar, nunca mejor dicho, de su libro, ‘Antes del Olvido’, que salía al mercado el pasado mes de noviembre.

Lo cierto es que este encuentro entre dos de los grandes de Telecinco ha generado muchísima expectación por la tensión existente entre las diferentes productoras, provocada en su gran mayoría a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la charla entre ambos ha resultado de lo más cordial y respetuosa, aunque las indirectas y las bromas también han tenido cabida.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

“¿Me habéis traído aquí solo como cebo o qué?”, comenzó bromeando Jorge Javier, dando a entender que su presencia era positiva para el programa. “Vamos a dejar las cosas claras. Yo no te he traído, has venido tú”, contestaba Ana Rosa, destacando que era su compañero el interesado en esa entrevista. “Es cierto, ya te dije que vendría por Navidad, que te iba a dejar de última porque eres la que mejor vendes. Me viene bien para estas fechas”, deslizó Jorge con su particular ironía.

El presentador catalán se ha confesado sobre su situación actual: “No estoy del todo contento con mi vida y me gustaría que tuviera más sorpresas. En algunos momentos, me aburre tanta estabilidad... Yo soy un ser humano y no lo tengo todo. Siento el mismo vacío que el que puede tener cualquiera, porque espero más cosas de la vida, no solo dinero o trabajo. He cumplido 50 años, me pregunto qué hago aquí y no tengo respuesta, por eso me enfrento al vacío”.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

Por su parte, Quintana compartía una reflexión en la que instaba al público a ser feliz, algo que no logró convencer del todo al entrevistado: “Ese es uno de los enfoques más dañinos, que más daño ha hecho a la sociedad, esa búsqueda constante de la felicidad. Ahí no tenemos nada que ver tú y yo. Muchas veces no se alcanza la felicidad y se siente como un fracaso, pesa como una losa, y eso es porque se nos impone ser felices. Hay que cambiar ese pensamiento porque conlleva mucho dolor”, ha concluido.