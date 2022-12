Rocío Carrasco, el mayor apoyo de Ana María Aldón en su noche más dura

Ana María Aldón está atravesando una mala época y su estado de ánimo se ha convertido en uno de los temas que más se ha comentado en la última gala del ‘Mediaset Night Fever’, preocupando a gran parte del equipo del programa. Y, para sorpresa de todos, Rocío Carrasco se ha convertido en uno de los apoyos públicos de la exmujer del diestro. La hija de Rocío Jurado se ha mostrado muy atenta y preocupada por el estado de la diseñadora de moda y se ha mojado sobre su la situación en la que se encuentra en estos momentos tan complicados.

“Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie” declaraba Rocío Carrasco sobre Ana María Aldón y su triste estado de ánimo después de verle muy afectada por sus asuntos personales. Pero, sin duda, uno de los momentos que más se ha comentado, ha sido el cálido y cariñoso abrazo que le ha dado la hija de Rocío Jurado a la diseñadora de moda entre bambalinas en publicidad, que ha hecho emocionar a sus compañeros. “Había un cariño y una mirada. Me he emocionado tan solo con veros”, decía la presentadora Adela González tras lo sucedido.

Rocío Carrasco y Ana María Aldón FOTO: telecinco mediaset

La actuación de Ana María Aldón ha sido muy comentada por sus compañeros y no le ha salido como esperaba. Su estado de ánimo y la dificultad de la canción le han hecho tener una baja puntuación, aunque no ha sido la expulsada de la noche y continua con el concurso. María Patiño también se ha querido mojar sobre la diseñadora de moda, dejando entreveer lo que le podría suceder a la exmujer de Ortega Cano: “Yo intuyo por lo que está pasando, pero solo ella tiene que contar lo que le pasa”.

Lo cierto es que Ana María Aldón está viviendo uno de sus años más duros. La colaboradora de ‘Fiesta’ se ha divorciado del torero y ha emprendido una nueva vida de soltera junto a su hijo pequeño José María, después de más de 10 años de matrimonio. Romper con su relación ha supuesto un duro varapalo para ella y, sumado al nuevo conflicto que mantiene con su hija, está acabando el 2022 de la manera más triste que podía.