“Los Jueves Rosas” con Marina Esnal: Olga Moreno da su ‘campanada’ más fuerte y explica su distanciamiento con Rocío Flores

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 45

En este nuevo episodio, y último de este incierto 2022, empezamos analizando la que sin duda es una de las grandes exclusivas del año: el embarazo de Cristina Pedroche. La revista ‘Lecturas’ ha sido la encargada de anunciar esta noticia en su última portada, asegurando que será la presentadora la encargada de dar a conocer esta información en directo, durante la retransmisión de las Campanadas en Antena 3.

Cambiando de tema, cabe destacar que la polémica está más que servida entre el clan Flores-Moreno, todo ello a raíz de la última publicación de Olga Moreno en Instagram. La empresaria compartía ayer un mensaje demoledor en una de sus historias, en el que decía lo siguiente: “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, ha escrito Olga, haciendo una clara alusión a las publicaciones que Rocío Flores, Marta Riesco y Antonio David compartieron en sus cuentas de Instagram sobre el cumpleaños de la pequeña Lola, celebrado hace tan solo unos días.

Olga Moreno y Rocío Flores en la Feria de Málaga FOTO: Instagram

Posteriormente, la propia Rocío Flores también quiso compartir su particular mensaje en redes sociales con respecto a este asunto, dejando claro que lo que le importa es “el bienestar de los míos y el mío propio, por supuesto, y que seguirá “disfrutando de mi familia, que es lo único que me importa en esta vida”. Además, ha concluido con las siguientes palabras: “Voy a salir con mis hermanos, con mi padre y su pareja y mi pareja. A quien no le guste, lo siento mucho, pero en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y la de los nuestros sin hacer daño a nadie”. El distanciamiento entre la hija de Rocío Carrasco y Olga Moreno está más presente que nunca.

Por último, que no por ello menos importante, comentamos los detalles sobre la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Una información que no ha sorprendido a los que más conocían a la pareja, pese a los ocho años de relación que llevaban a sus espaldas.

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (d), y su pareja, la socialité hispano-filipina Isabel Preysler (i), posan para los fotógrafos a su llegada al concierto de Anna Netrebko y Yusif Eyvazof, enmarcado dentro del Universal Music Festival, en el Teatro Real de Madrid. FOTO: MARISCAL EFE

No os perdáis cada semana “Los jueves rosas”, el podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.