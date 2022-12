Amador Mohedano se moja sobre lo que hizo Alba Carrillo con Rocío Jurado: “Este mundo está lleno de gente con poca vergüenza”

Amador Mohedano ha reaccionado a todo lo sucedido durante la última gala del Mediaset Night Fever, el programa de las noches de los viernes de Telecinco en el que rostros del universo Mediaset cantan, bailan, actúan, y en definitiva, hacen su particular show para entretener a la audiencia. Lo ha hecho, de nuevo, en el canal CadenaJuanjoVlog y junto al youtuber Juanjus, con el que semanalmente protagoniza grandes momentos en la citada plataforma.

Rocío Carrasco y Ana María Aldón FOTO: Telecinco Mediaset

En la última entrega, Rocío Carrasco se caracterizó del artista Micky, y juntos protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche tras interpretar el tema ‘Enséñame a cantar’. Amador, incrédulo ante la transformación de su sobrina, ha opinado al respeto: “Esto que he visto de mi sobrina, a mí me dan el oro y el moro y no tengo narices de hacerlo”, desliza.

De lo que también ha opinado ha sido de la actuación de Alba Carrillo cuando esta interpretó, también caracterizada, un tema de Rocío Jurado en presencia de su amiga Rocío Carrasco: “Creo que este mundo está lleno de atrevidos y gente con poca vergüenza. Personas normales y con raciocinio, porque una cosa es que te guste cantar, pero yo no tengo valor para ponerme a imitar a artistas por nada del mundo, y menos para hacer el ridículo de esta forma”, ha asegurado.

El ex de Rosa Benito siempre intenta dejar por todo lo alto la memoria de su hermana, y no es agradable para él ver como se hace un espectáculo con las canciones de ‘la más grande’, y más teniendo en cuenta que la canción que interpretó Carrillo, ‘Ese hombre’, canción elegida por el programa y no por ella, iba dirigida a Jorge Pérez, poniendo incluso imágenes de este durante la actuación. Un show que no ha sido del todo bien visto por partes de algunos internautas.