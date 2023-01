Ana María Aldón, sobre las intenciones de Ortega Cano: “Me parece ridículo”

Parece ser que ya no queda nada de buen rollo entre Ana María Aldón y Ortega Cano. Lo que parecía que iba a ser una separación amigable, se ha convertido en una guerra en entre la diseñadora de moda y el torero. Después de firmar el divorcio, tan solo un mes después de anunciar la ruptura, el diestro ha comenzado a vivir su nueva vida y tiene muy claro que quiere que la madre de su hijo pequeño deje de hablar de él y de su familia en los platós de televisión.

Ayer, en el día de Reyes, Ana María Aldón, se enteró en el programa de ‘Fiesta’ de las intenciones de Ortega Cano de demandarla para proteger su derecho a la intimidad y la familia, ya que, según él, la diseñadora de moda ha hablado de muchas cosas personales del torero y del clan Ortega y, si no, las ha insinuado en un plató de televisión.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Gtres

Esta noticia como un jarro de agua fría a la andaluza y pasó una de sus tardes más complicadas en televisión. “Parece ser que quiere salvaguardar su intimidad. Vuestra relación se ha acabado y quiere que se acabe en los platós” decía Emma García sobre Ortega Cano a Ana María Aldón. “Yo no hablo de él ni de intimidades suyas, me extraña. Estamos perdiendo el norte. Yo sé que no he hablado y que lo que he dicho es de cómo me he sentido yo” contestó la diseñadora de moda, desencajada tras la noticia.

Aún así, y como nos tiene acostumbrados, Aldón no se calló y sentenció al torero. “Me parece que están perdiendo la cabeza, no sé en qué momento he dicho algo que sea demandable”. La diseñadora, terminó hablando sin pelos en la lengua sobre lo sucedido y no se achantó ante las intenciones de Ortega Cano. “Lo interpreto como una amenaza y me parece ridículo. Ortega Cano no debería tener ningún miedo porque sabe cómo soy. No sé qué ha podido pasar desde que tenía el semen de fuerza hasta ahora” dijo con dureza sobre su exmarido.