El auge de los festivales wellness transforma la escena de ocio en Madrid

KO MAD FEST by OYSHO revoluciona el concepto de festival con un enfoque que sustituye la fiesta nocturna por un “subidón” de salud, energía y buen rollo. Esta “fiesta de la felicidad” no solo deja una resaca de bienestar, sino que ayuda a reducir el estrés y mejorar la autoestima.

Con el bienestar como meta y la diversión como medio, los festivales wellness están ganando terreno, ofreciendo una “fiesta” donde la dopamina, la serotonina y las endorfinas toman el lugar del alcohol y la resaca. Y el éxito del reciente “KO MAD FEST by OYSHO”, festival detox wellness exclusivo del Método KO y OYSHO, celebrado el pasado 13 de octubre en Madrid, es el mejor ejemplo de cómo el wellness está marcando la agenda de ocio de toda una generación.

Clase de Yoga en “KO MAD FEST by OYSHO” KO MAD FEST by OYSHO

Los festivales de wellness, que combinan actividades como yoga, meditación, deporte y alimentación consciente, han pasado de ser una novedad a ocupar un espacio relevante en la agenda de ocio de muchos. Estos eventos buscan alejarse del concepto tradicional de festival y ofrecer un entorno donde los asistentes puedan desconectar del estrés diario, reconectar consigo mismos y aprender herramientas para un estilo de vida más saludable.

España, epicentro de una nueva cultura del bienestar

El aumento de este interés en el bienestar integral en España también refleja una tendencia global: la gente está cada vez más interesada en equilibrar su vida personal y profesional, priorizando su salud mental y su conexión con el entorno. “España se está convirtiendo en un referente en Europa para quienes buscan experiencias de bienestar completas. Desde jóvenes hasta adultos mayores, cada vez más personas encuentran en estos eventos una oportunidad de desconectar y volver a centrarse en ellos mismos”, asegura Valentina Rojas, directora de KO España y embajadora de Oysho.

Una fiesta de felicidad bioquímica: el poder de las hormonas del bienestar

Los festivales wellness como “KO MAD FEST by OYSHO” no solo ofrecen una alternativa de ocio saludable; también se basan en la ciencia del bienestar. Mientras los asistentes experimentan el deporte y la conexión interior, su cuerpo produce dopamina, serotonina y oxitocina, una "mezcla” de hormonas que genera una sensación de felicidad y plenitud. Esta “fiesta de la felicidad” no solo deja una resaca de bienestar, sino que ayuda a reducir el estrés y mejorar la autoestima.

La primera edición de “KO MAD FEST by OYSHO”, que contó con OYSHO como patrocinador oficial y técnico y OYSHO Community, se desarrolló con un éxito rotundo y una notable repercusión, marcando un punto de inflexión en la escena del bienestar urbano en España.

Clase del Método KO en "KO MAD FEST by OYSHO" KO MAD FEST by OYSHO

“KO MAD FEST by OYSHO” congregó a una comunidad de más de 250 personas interesadas en mejorar su salud y equilibrio individual en un entorno saludable, a lo largo de cuatro horas dedicadas a la conexión con uno mismo. La jornada comenzó a las 10am con una clase de yoga para despertar el cuerpo y la mente, seguida de una masterclass del Método KO, un exclusivo sistema de entrenamiento que combina boxeo, artes marciales, bootcamp y yoga, creado por Ale Llosa, quien dirigió el evento junto a Valentina Rojas, directora de KO URBAN DETOX CENTER España y embajadora de OYSHO. La mañana terminaba con una sesión de alimentación consciente, donde los asistentes aprendieron a nutrirse de forma equilibrada y saludable post entreno.