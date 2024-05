Britney Spears protagoniza una fuerte pelea con su novio en un hotel y acusa a su madre de haber llamado a las autoridades

La estrella del pop, Britney Spears, se encuentra en ojo del huracán después de un incidente sucedido en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. Según informa el portal TMZ, la noche del miércoles pasado, los servicios de emergencia respondieron a una llamada anónima que alertaba sobre un alboroto en el hotel, involucrando a Spears y su novio, Paul Soliz.

Testigos describieron la escena como caótica, con Spears y Soliz supuestamente causando disturbios y alterando la paz del hotel. A pesar de que la pareja se retiró a su habitación cuando llegó la policía, los informes indican que el tumulto continuó en el interior, culminando en un enfrentamiento físico entre Spears y Soliz, dejando a la "Princesa del Pop" con heridas.

Mientras los paramédicos llegaban al lugar, testigos informaron escuchar gritos provenientes de la habitación de Spears. Aunque inicialmente se pensó que Spears podría estar experimentando un colapso mental, la situación se aclaró cuando se reveló que había sufrido una lesión en el tobillo durante el altercado.

Imágenes capturadas muestran a Spears saliendo del hotel envuelta en una manta y sosteniendo una almohada, con signos evidentes de angustia y tristeza. Aunque se llamó a una ambulancia, Spears optó por no abordarla y dejó el hotel acompañada por su equipo de seguridad, dejando atrás a Soliz.

Pocas horas después del incidente, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para desafiar las acusaciones en su contra. En una serie de publicaciones, negó cualquier comportamiento inapropiado y criticó a los medios por difundir información falsa. Además, señaló a su madre, Lynne Spears, como la responsable de la llamada de emergencia: "No he hablado con ella en seis meses y justo me llama antes de que saliera en las noticias", escribió. Además, expresó su deseo de mudarse a Boston, Massachusetts, en un futuro cercano, aunque la decisión aún no está completamente confirmada. La cantante compartió un vídeo mostrando su tobillo lesionado e insistió en que las noticias eran falsas y que solo sufrió una lesión menor en el tobillo.

Este último episodio ha vuelto a poner en el centro de atención la vida privada de Spears, recordando el turbulento período en su carrera en 2007. Sin embargo, la artista parece decidida a defender su integridad y a aclarar cualquier malentendido que pueda surgir en el futuro.