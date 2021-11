La reaparición al volante de la reina Isabel II tranquiliza a los británicos

Gente

Después de los últimos acontecimientos en Windsor, desde la hospitalización de la reina Isabel II a la cancelación de su agenda oficial por recomendación médica, saltaron las alarmas y todos los focos se situaron sobre el preocupante estado de salud de la monarca. Pero mientras los comunicados por parte de Palacio son mínimos y la envuelven en un halo de misterio y secretismo, la propia protagonista ha reaparecido esta misma mañana.

Con gafas de sol, un pañuelo en la cabeza y aparentemente buena imagen, Isabel II ha conducido su Jaguar verde que utiliza para transportar a sus corgis para su paseo matutino por la finca de Berkshire. Unas imágenes que devuelven la tranquilidad y esperanza a los británicos después de que sus ayudantes anunciaran el viernes que se tomaría quince días libres de sus funciones por consejo médico.

Fuentes reales aseguraron que la veterana reina de 95 años seguirá los consejos médicos “al pie de la letra” después de que se le aconsejara cancelar todas las visitas oficiales y descansar durante otras dos semanas, y aunque se vio obligada a perderse la conferencia COP26 en Glasgow, esta misma tarde dará la bienvenida a los delegados reunidos en Gran Bretaña con un mensaje de video ya grabado con el Príncipe Carlos y Camilla en representación de la Familia Real en Escocia.

Lo que por el momento se mantiene en la agenda de Isabel II es el acto que tendrán lugar el 14 de noviembre, en el que tendrá que estar largas horas de pie; pero no se contempla una cancelación por el momento ya que se trata de “uno de sus deberes más sagrados”. “Es imperdible”, resaltan desde Palacio.

Queen Elizabeth II attending the opening ceremony of the sixth session of the Senedd in Cardiff FOTO: Jacob King GTRES

70 años en el trono

Además el mes pasado pudimos conocer que la reina Isabel II ha rechazó, “educada, pero firmemente”, ser distinguida con el galardón “Oldie of the year” (“Anciana del año”) porque no se siente vieja. “Una solo es tan vieja como se sienta”, declaró la soberana británica.

Su secretario privado, Tom Laing-Baker, comunicó por carta a la revista que entrega el premio, “The Oldie”, que la monarca “no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo”. Isabel II “espera que encuentren a un destinatario más adecuado”, agrega la misiva, que fue revelada por la publicación.

Su respuesta contrasta con la que dio su esposo, el duque de Edimburgo, cuando aceptó con humor el premio en 2011, con 90 años. “Nada mejor para la moral que ser recordado como los años pasan -cada vez más rápido-. (...) En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti”, dijo en aquella ocasión el duque, que falleció el pasado abril a los 99 años.

Isabel II, nacida el 21 de abril de 1926, es la soberana más longeva de la historia británica y celebrará el próximo año su Jubileo de Platino, con el que celebrará sus 70 años en el trono. Pero su actitud y vitalidad demuestran que la edad tan solo es un número.