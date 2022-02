Ivar Mountbatten, el primo de Isabel II que escandaliza a Reino Unido

Es primo hermano de la reina Isabel II y tataranieto de la reina Victoria y en 2019 afirmaba tímidamente que todavía no se había acostumbrado a la idea de tener marido. «Supongo que soy bastante tradicional», afirmaba, entonces, Lord Ivar Mountbatten. Su boda con James Coyle, celebrada en el salón Bridwell Park en septiembre de 2018, revolucionó a los medios de comunicación de todo el mundo por ser la primera unión matrimonial gay en la familia real británica. Desde su celebración nupcial, la pareja ha disfrutado de una viajera y amorosa vida juntos, que comparten a modo de diario en sus respectivos perfiles sociales de Instagram. Ahora Lor Ivar tiene un claro objetivo: hacerse famoso.

Ya lo intentó con su participación en 2019 en un programa de televisión y lo pretende ahora a través de un reality llamado «Keeping Up With The Aristocrats», donde explota al máximo el privilegio de pertenecer a una de las familias más ligada a la familia real británica, los Mountbatten.

Hijo del tercer marqués de Milford Haven, el primo de la reina hace gala, en el programa emitido por ITV, de un despropósito tras otro como llamar a sus gansos Isabel y Felipe (y afirmar que Isabel se hace caca por todas partes) o protagonizar a los 56 años una de las tres bodas Windsor del año en septiembre de 2018 cuando se casó con James Coyle (después del enlace de los duques de Sussex y de Eugenia de York con el banquero Jack Brooksbank).

La reina Isabel II y el fallecido duque de Edimburgo, en una imagen de archivo FOTO: dpa GTRES

El linaje de los Windsor y el de los Mountbatten están estrechamente entrelazados: Ivar es familia tanto de la reina Isabel como de su marido, el fallecido Felipe de Edimburgo. El padre de Ivar, David Mountbatten, tercer marqués de Milford Haven, era primo hermano del príncipe Felipe y su tío abuelo, Louis Mountbatten, fue el último virrey de la India y mentor de Carlos de Inglaterra.

Segundas nupcias

Mientras que en su primera boda, con la empresaria y filántropa Penelope Thompson, celebrada en abril de 1994, estuvieron presentes el príncipe Eduardo y la princesa Margarita; en la segunda, no hubo testigos reales, aunque el conde y la condesa de Wessex fueron invitados. Hace solo diez años, el hecho de que un miembro de la Familia Real se declarara homosexual y se volviera a casar con un hombre hubiera sido inimaginable. Pero las cosas está claro que están cambiando en la Casa Real británica.