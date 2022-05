Jaime Peñafiel: “Prefiero a Felipe VI que una república con Sánchez”

Jaime Peñafiel (89), que acaba de publicar «Alto y Claro» (Editorial Grijalbo), ha hablado del regreso a España del Rey Juan Carlos y ha puesto deberes a su hijo, Felipe VI: «No tiene relación con su padre. No lo vio en su reciente viaje a Abu Dabi y ahora le recibe en Zarzuela para echarle la bronca. Ha debido de ser un encuentro muy incómodo». A pesar de estar muy disgustado con el Rey y también con el Emérito, Peñafiel señala: «Prefiero una Monarquía con Felipe VI que una república con el impresentable de Pedro Sánchez al frente».

En su nuevo libro, el veterano periodista adentra al lector en la trastienda de dictadores, reyes, reinas, princesas, duques, primeras damas y personajes del papel cuché', «una trastienda donde lejos de la mentira de los focos y las cámaras, descubrimos a hombres y mujeres de carne y hueso, cargados de deseos y esperanzas, pero también de frustraciones, miedos y mucha soledad».

El escritor siempre ha reconocido que vale más por lo que calla que por lo que cuenta, «pero soy un hombre leal, de palabra» y asegura que «aún guardo secretos con los que podría escribir más libros».

Entrevista a Jaime Peñafiel. FOTO: Jesús G. Feria La Razón

Testigo de coronaciones y de bodas regias, conocedor de cientos de personalidades, Peñafiel presenta un libro repleto de anécdotas como la del día en el que Manuel Fraga disparó en el culo a la hija de Franco. Cuenta el avezado periodista cómo en las cacerías del dictador «había que pasar por el trance de subirlo al caballo, tarea difícil porque Franco era piernicorto, barrigudo y de gordo trasero». Peñafiel confiesa que él procuraba mirar para otro lado para «no violentar a su excelencia». En una de esas cacerías, revive con humor cómo Fraga, por entonces ministro de Información y Turismo, tuvo la desgracia de darle un plomazo en salva sea la parte a la marquesa de Villaverde. Pudo ocurrir una desgracia mayor».

La amistad del autor con Noor de Jordania o Farah Diva merecen también un capítulo aparte. «Con la Reina Noor he tenido mucha relación y también con el Rey Hussein de Jordania. He viajado muchas veces a su país y siempre han sido muy hospitalarios. Han confiado en mí en momentos muy importantes como cuando ella me confirmó su primer embarazo para que yo publicara la notica en exclusiva o cuando el propio rey me confesó que padecía un cáncer terminal por el que falleció. A ella le tengo especial afecto porque es una viuda atormentada que no sabe si la muerte del rey impidió que éste le pidiera el divorcio ya que por entonces él estaba enamorado de otra mujer».

Unidos por el dolor

Su amistad con Farah Diva se mantiene intacta a día de hoy. Con ella ha compartido vivencias trágicas como es el fallecimiento de sus respetivas hijas por las drogas. Jaime Peñafiel recuerda cómo Farah lució el día de su funeral la mantilla española que él le regaló durante su exilio mexicano, lo que le pareció muy tierno.