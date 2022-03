El “fenómeno” Victoria Federica: protagoniza su primera portada y entrevista

A sus 21 años, Victoria Federica ha volado del nido despojándose de sus apellidos para convertirse en un fenómeno, en la nueva “it girl”, en el rostro imprescindible en cualquier photocall. Tras fichar por una de las agencias de influencers más reconocidas del país, la hija de la Infanta Elena disfruta de su momento de gloria: Las firmas de moda y belleza la reclaman, y la Prensa sigue con detalle cada uno de sus pasos.

Cada vez más cómoda y natural frente a los focos y las cámaras, Victoria Federica protagonizará la próxima portada de la revista ‘Elle’, que verá la luz este viernes. Se trata de la primera entrevista que concede la nieta del rey Juan Carlos I, “una reivindicación personal de su prometedor proyecto vital y la celebración de su valiosa herencia familiar”, según apunta la propia cabecera.

“Tener visibilidad pública no es algo nuevo para mí, aunque me haya abierto al mundo ahora, por así decirlo; es una situación con la que vivo desde que nací”, reconoce en dicha publicación, aunque asegura que “quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad. Aunque no creo que necesite presentarme, sinceramente. Presentada ya estoy”, asegura en dicha publicación.

Haciendo gala de su educación exquisita e impecable, Victoria Federica admite que “todos los valores que poseo son el resultado de lo que me han inculcado en mi casa desde niña. No sólo a mí, también a mi hermano, por supuesto. De ahí que una de las cosas que más valore en la vida sea pasar tiempo de calidad con ellos”.

Las “mujeres de mi vida”

Pero no solo de su persona, también presume en dicho medio de “las mujeres de su vida”, como ella misma asegura, en especial de la reina Sofía y su abuela paterna, Concepción Sáenz de Tejada: “Son mis mayores referentes, porque han demostrado a lo largo de su vida, con sus actitudes, una gran sensibilidad a la hora de involucrarse en causas benéficas y darles voz. Nada me gustaría más en un futuro que seguir sus pasos y conseguir llevar a cabo proyectos tan relevantes como los que ellas han apoyado”.

En su madre, asegura haber encontrado no sólo una cómplice sino también una maestra con la que comparte pasión por la hípica: “Ella me llevó a montar a caballo por primera vez. Después empecé a dar clases y el flechazo fue inmediato. Todavía hoy es lo que más me ayuda a desconectar, aunque no puedo practicarlo tan a menudo como me gustaría. Ella sigue montando todos los días. Cuando yo también competía pasábamos buenos ratos juntas. Viajábamos por España y era muy divertido, porque la veía como a una profesora, y eso nos ha unido mucho”.

“Mi abuelo es mi persona favorita del mundo”

Pero si hay un miembro de su familia por el que Vic siente verdadera adoración, ese es su abuelo, Don Juan Carlos: “Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo”. “Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera”, confiesa emocionada en la entrevista a Elle, “una tarde en la plaza junto a mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido”.

Un entrevista a la que acompaña una sesión de fotos en la que podemos ver a una Victoria Federica desconocida hasta el momento, que posa espectacular como si de una modelo profesional se tratara.