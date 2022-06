La cita de Victoria Federica y Jorge Bárcenas que apunta a una reconciliación entre ellos

Fue durante las celebraciones de la Feria de Abril de Sevilla cuando se dio a conocer que Victoria Federica y Jorge Bárcenas habían puesto fin a su relación tras algo más de dos años de amor. “A ver si me sale un novio”, fueron las supuestas palabras que oyeron a la hija de la infanta Elena y que dinamitaron las habladurías. Aunque ninguna de las partes confirmó la ruptura, su separación es una realidad, pero las últimas informaciones apuntan a que podrían haberse dado una segunda oportunidad...

El pasado domingo 19 de junio, el cantante Jason Derulo actuó en el madrileño Parque Enrique Tierno Galván, y entre los miles de asistentes que acudieron a disfrutar de su música se encontraban Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Quienes les vieron aseguran que se mostraron muy cómplices, y lejos de tratarse de un plan entre varios amigos, la hija de la infanta Elena y el DJ estaban absolutamente solos, como si de una cita romántica se tratara.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas en una imagen de archivo FOTO: GAA GTRES

Además, las declaraciones que Jorge Bárcenas ofreció hace solo unas semanas en el programa ‘Viva la vida’ invitan a pensar que no descartaba una reconciliación con Victoria Federica. “Somos seres humanos, y la gente se puede equivocar, hay que perdonar, ser mejor persona cada día, y si eso está ahí, es lo más importante. Hay que ser feliz”, reflexionó el joven, aunque también aseguró que lo más importante para él en este momento era su trabajo como DJ: “A día de hoy, tengo tanto trabajo, tantos viajes, un no parar de compromisos profesionales, que no tengo ese tiempo para pararme a pensar en ello. Estoy súper centrado en mi carrera”.

En cualquier caso, se conoce que Victoria Federica y Jorge Bárcenas comparten grupo de amigos, así que era solo cuestión de tiempo que volvieran a encontrarse. Por otra parte, en las últimas semanas se han señalado a varios chicos como las nuevas ilusiones de la sobrina del Rey Felipe VI, con quienes también se ha dejado ver en actitud cariñosa.