Así ha sido el encuentro entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas tras la entrevista del DJ en televisión

Ayer Jorge Bárcenas protagonizaba una de las entrevistas de ‘Viva la vida’ y aparecía por primera vez en televisión tras su ruptura con Victoria Federica. La pareja ponía punto y final a su relación después de 3 años de relación y tomaban rumbos diferentes. La nieta de Don Juan Carlos se ha convertido en una de las influencers más importantes del país y tanto ella como el DJ no paran de trabajar desde que se separaron.

Casualidades de la vida, ayer, mientras Jorge Bárcenas aparecía en televisión, se encontraba con Victoria Federica en la boda de Patricia Laffon, la hermana de la mejor amiga de la hija de la infanta Elena, y Charles Sans-Arcidet en Sevilla. El DJ fue el encargado de amenizar la celebración mientras que la influencer era una de las invitadas de honor. No sabemos si han estado a hablando y pudieron comentar la entrevista o si, por el contrario, cada uno estuvo por su lado pero, lo cierto es que han demostrado que pueden estar juntos en el mismo lugar y mantener la cordialidad. Por las palabras que le dedicó el DJ a su ex en la entrevista, parece que tienen muy buena relación y ha sido una ruptura amistosa

Jorge Bárcenas y Victoria Federica FOTO: @jorgebarcenas_ Instagram

Victoria Federica ha demostrado que es capaz de llevarse muy bien con todas sus antiguas parejas, como es el caso de Gonzalo Caballero. Hace unos días compartían una fotografía juntos, disfrutando, y sin que pasase nada más allá entre ellos. Por eso, no es de extrañar que ocurra lo mismo con Jorge Bárcenas, aunque aún es muy reciente la ruptura. Esto es lo que contestaba el DJ sobre una posible reconciliación entre ellos: “La gente se puede equivocar porque somos humanos y hay que perdonar, olvidar y ser mejor persona cada día. Y si eso está ahí, es lo más importante y hay que ser feliz”.

No sabemos cómo le habrá sentado la entrevista de Jorge Bárcenas a Victoria Federica pero el DJ solo ha tenido buenas palabras hacia la que fue su pareja durante tres años. El joven aseguró que tiene el “corazón contento” pero que aún no ha vuelto a encontrar el amor, aunque no le importaría, mientras que la hija de la infanta Elena parece que si está de nuevo enamorada.