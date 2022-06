Por sorpresa: Victoria Federica y el abuelo de Omar Montes

Victoria Federica es uno de los personajes del momento. La hija de la infanta Elena se ha convertido en la ‘it girl’ más reclamada y perseguida del país y todo el mundo la reclama para cualquier evento o celebración. El último que ha sucumbido a los encantos de la nieta de Don Juan Carlos I ha sido el artista Omar Montes, que la ha invitado a ella y a su amiga a una lujosa suite en Badajoz para el lanzamiento de su última canción, ‘La llama del amor’. El artista no ha querido que la royal se perdiese este día tan importante para él y ha reunido a unos cuántos amigos a que le acompañaran durante el estreno del single.

Victoria Federica, Omar Montes y su abuelo bailando FOTO: @omarmontesofficial Instagram

Omar Montes no ha dejado indiferentes a ninguno de sus seguidores con la publicación de un vídeo donde aparece Victoria Federica, su abuelo, y varios amigos del mundo musical, como el artista Rvfv, bailando el nuevo sencillo del artista a modo de promoción. Es conocido por todos que el cantante y su abuelo mantienen una estrechísima relación y el anciano no quería perderse este día tan especial para su nieto. En otras ocasiones, como en ‘El defasío’, también lo acompañó y demostró ser un hombre de lo más divertido y cañero. Don Jesús, a sus 80 años, no desentona en espíritu con los demás amigos de su nieto y así lo ha demostrado con el divertido baile que ha protagonizado con la hija de la infanta Elena. Victoria Federica, tímida, ha bailado el hit de su amigo Omar Montes junto a su abuelo y, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos más inesperados de la semana.

Victoria Federica y Omar Montes mantienen una bonita relación de amistad desde hace un tiempo y se han dejado ver en otras ocasiones juntos. La nieta de Don Juan Carlos ha demostrado mimetizarse en cualquier evento y situación y no desentona en ningún ambiente, ya sea en un desfile de Dior o en un concierto de música urbana. No sabemos qué le parecerá a la infanta Elena la amistad que mantiene su hija con el artista pero estamos deseando que, el día de mañana, puedan llegar a coincidir y protagonizar uno de los encuentros más extraños que nos hubiésemos podido imaginar.