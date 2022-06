Las lágrimas de Jorge Bárcenas tras hablar sobre su ruptura con Victoria Federica

Jorge Bárcenas y Victoria Federica formaban una de las parejas más perseguidas de la prensa desde que comenzaron su romance en 2019. Desde que se conocieron en Marbella, en el festival Starlite, se volvieron inseparables y, poco a poco, iban consolidando su relación hasta que en 2020, durante el confinamiento, la nieta de Don Juan Carlos confirmaba su relación con el DJ con una romántica fotografía. Ambos pasaron los peores de la pandemia juntos en la finca de un amigo en Jaén, momento en el que fortalecieron su relación hasta que, a finales de 2021, tomaron la decisión de irse a vivir juntos al barrio de Chamberí en Madrid.

Pero todo eso ya ha quedado atrás y, en apenas unos meses, Victoria Federica decidió cortar la relación. En mayo de este año, la pareja rompía y tomaban caminos separados. Desde entonces, ha habido muchos rumores sobre cuál ha sido el verdadero motivo de la separación de la influencer y el DJ y se le ha relacionado con muchos chicos desde que ya no están juntos. Cada uno ha continuado con su vida y ninguno había dado el paso a hablar públicamente sobre su ruptura hasta ahora. Jorge Bárcenas ha dado un paso al frente y ha concedido una entrevista para profundizar más sobre su separación.

Jorge Bárcenas en 'Viva la vida' FOTO: telecinco Mediaset

El DJ ha concedido una de las entrevistas más esperadas al programa de ‘Viva la vida’ y se ha descrito como un chico “muy romántico y detallista” porque “lo vivo mucho”. “Creo que con la gente que quieres y que ha sido una parte importante de tu vida, qué menos que tener una buena relación”, confesaba sobre su entorno y las personas que han estado en su vida. Además, ha admitido que no le gusta el rencor: “La gente se puede equivocar porque somos humanos y hay que perdonar, olvidar y ser mejor persona cada día. Y si eso está ahí, es lo mas importante y hay que ser feliz”.

Durante la entrevista, el joven no ha podido evitar emocionarse en varias ocasiones y, en algunos momentos, solo podía responder con monosílabos. Parece ser que no está pasando por un buen momento tras su ruptura con Victoria Federica y se ha refugiado en lo que más le gusta, su trabajo. “A día de hoy tengo tanto trabajo, tantos viajes, tanto no parar de compromisos profesionales, creo que no tengo ese tiempo para pararme a pensar. Estoy súper focus en mi carrera”, aseguraba. Además, ha confesado que su corazón está “contento” y que, de momento, no lo tiene ocupado de nuevo. ¿Habrá respuesta por parte de Victoria Federica?