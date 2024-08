Amalia de Holanda, en peligro: detienen a varios hombres que iban tras ella

La princesa Amalia de Holanda no respira tranquila, desde que la mafia fijase en ella su atención y amenazase con secuestrarla. Se activó un protocolo nacional para protegerla del crimen organizado que ponía su vida en peligro, entendiendo como la mejor opción que se instalase en Madrid bajo la protección de los Reyes Felipe VI y Letizia. Pero decidió regresar a Ámsterdam, a su apartamento, donde se han reforzado las medidas de seguridad para que su integridad no se vea comprometida. Algo que, al parecer, constantemente corre peligro, pues como ya sucediese semanas atrás, sus guardaespaldas alertaron a la policía de que personas sospechosas merodeaban por los alrededores, produciéndose detenciones de sujetos que, presuntamente, planeaban llevar a cabo las feas amenazas que penden sobre ella. Ha vuelto a pasar, después de que varios individuos la persiguiesen por la calle.

La princesa Amalia de los Países Bajos y el Rey Felipe VI en los Juegos Olímpicos de París Gtres

La preocupación del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda es mayúscula estos tiempos, al tener la certeza de que su hija está en serio peligro. Más después de conocer que varios hombres han sido arrestados por la policía tras seguir sus pasos, tal y como han publicado desde el diario ‘Het Parool’. Un suceso que ha trascendido ahora, tras realizarse las investigaciones pertinentes, pero que sucedió a principios del presente mes de agosto. La policía se vio obligada a detener a unos hombres en Amberes que conducían su coche detrás de la princesa Amalia, siguiéndola desde Ámsterdam.

Es más, han trascendido unas imágenes en el que se muestra el impresionante dispositivo para conseguir inmovilizar a los sospechosos. Se les dio el alto, apuntados en todo momento por armas, fueron bajados del vehículo en el que circulaban con los brazos en alto y detenidos para ser trasladados a comisaría. Ahora se han conocido todos los detalles de lo sucedido, como el hecho de que uno de los detenidos es un popular Dj, Serginio Piqué, que mueve masas desde la radio en Holanda y que se encontraba con un grupo de amigos. Parece que todo ha quedado en un susto y que su intención no era, ni mucho menos, secuestrar o matar a la heredera al trono holandés, pero las sospechas hicieron que estallasen todas las alarmas. Tras ser interrogados por las autoridades, han sido puestos en libertad.

La princesa Amalia de Holanda Gtres

Aunque pueda parecer exagerado tal dispositivo policial, lo cierto es que no se están escatimando en gastos para asegurar la integridad de la princesa Amalia de Holanda. Desde hace mucho la mafia dejó evidencias de sus intenciones de darle caza, prometiendo que sería secuestrada. Como heredera al trono, su seguridad es prioridad nacional, motivo por el cual se han tomado difíciles decisiones. Entre ellas, como así desveló el propio rey Guillermo, enviar a su hija a España para continuar con sus estudios sin miedo a sufrir cualquier tipo de atentado. Para ello confió en su homólogo y buen amigo, el Rey Felipe VI, que acogió encantado a Amalia en palacio, junto a su familia, prometiéndole que no sufriría ningún daño mientras estuviese bajo su amparo. Así fue, como así quiso agradecerle el monarca holandés al español delante de todos los medios, desvelando este detalle que había pasado desapercibido, por cuestiones obvias. No se quieren dar pistas a aquellos que han jurado hacer daño a Amalia.