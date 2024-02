Así afronta la Reina Letizia el aniversario más triste para ella

Este miércoles 7 de febrero se cumplirán 17 años desde que Érika Ortiz, la hermana pequeña de la Reina Letizia, se quitó la vida en su piso de Madrid. Se trató de un duro bache que sumió a la familia en una profunda tristeza y cuyas secuelas todavía hoy arrastran.

"Gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña", dijo una desconsolada Letizia, por aquel entonces princesa de Asturias, a su llegada a la misa en Madrid. Desde entonces, ni ella ni nadie de la familia -a excepción de la hija de Érika, Carla Vigo- han vuelto a pronunciarse sobre aquel fatídico episodio que cambió sus vidas para siempre.

En esta ocasión, la Reina Letizia tiene la agenda despejada para el aniversario de la muerte de su hermana, igual que el Rey Felipe VI. Aunque algunos medios aseguran que se trata de una decisión deliberada para sobrellevar esta dolorosa jornada en la intimidad, lo cierto es que ha sido algo casual. De hecho, el año pasado, Su Majestad pasó este día en su visita de Estado a Angola, igual que otros anteriores en los que también tuvo que atender sus citas programadas.

El presidente de Angola, João Lourenço (2d), acompañado por su esposa, Ana Afonso Dias (d), da la bienvenida este martes a los reyes de España, Felipe y Letizia, en el palacio presidencial de la capital angoleña, Luanda, al comienzo de su visita de Estado a la antigua colonia portuguesa, la primera de alto nivel que protagonizan a África Occidental durante su reinado. EFE Casa de S.M. El Rey

Fuentes próximas a Zarzuela indican que tanto la Reina Letizia como su familia desarrollan su rutina normal esta fecha marcada en el calendario. Recuerdan todos los días a la fallecida Érika Ortiz y aunque su dolor o añoranza puedan agudizarse durante el aniversario, prefieren sobrellevarlo con la mayor normalidad posible.

Como se ha comentado anteriormente, la que sí se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la muerte de su madre ha sido Carla Vigo. La joven tenía 7 años cuando sucedió y reconoce que el aniversario sí es una fecha triste para ella.

Carla Vigo con su madre, Érika Ortiz Instagram

"A veces pienso en qué te hicieron. Yo sé que no eras tú y que si, hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Te quiero", escribió la sobrina de la Reina Letizia en sus redes sociales cuando se cumplieron 12 años del suicidio de Érika Ortiz.