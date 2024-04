El Príncipe Guillermo ha desvelado cuál es el estado de Kate Middleton por primera vez

El estado de salud de la Familia Real Británica ha sido uno de los temas que más ha despertado el interés, no solo del pueblo de Reino Unido, sino del mundo entero. Este martes se daba a conocer la noticia de que el Rey Carlos III había realizado su primer acto oficial en público desde que dio a conocer su diagnóstico de cáncer el pasado mes de febrero. El emotivo reencuentro del monarca con su pueblo ha tenido lugar en un centro de Londres que se dedica a la investigación de esta enfermedad, según informaban desde la cuenta oficial de “X” de los Windsor.

No ha sido la única noticia sobre la salud de la familia real, pues este martes el Príncipe William asistía a un acto que se centraba en la lucha contra el cambio climático y donde la producción de materiales se lleva a cabo con la menor cantidad de emisiones nocivas para la atmósfera. Finalizado este primer compromiso ha seguido con su agenda. Ha sido en ese momento cuando ha sorprendido a todos, debido a que tras el anuncio de Kate Middleton sobre su enfermedad dejaban claro que no volverían a hablar sobre el tema. Según informa “The Mirror”, durante su trayecto ha sido preguntado sobre sus hijos y su esposa y, aunque no había esperanzas en que respondiera sobre este tema, ha respondido que “todo va bien, gracias. Sí, vamos bien”, exponía el príncipe heredero que ha tenido que enfrentarse a varios días duros.

El pasado lunes, durante su aniversario, las redes de los Príncipes de Gales volvieron a sonar en el mundo entero tras la publicación en blanco y negro de una foto inédita de su boda. Una emotiva estampa que hizo correr la voz de alarma ante sus seguidores más agoreros: primero porque ni Kate ni William acostumbran a subir ese contenido durante su aniversario y segundo por el posado en blanco y negro, que dio una primera impresión de que iban a venir malas noticias.

A pesar de las dificultades a las que se están enfrentando los miembros de Casa Real, continúan con sus obligaciones de manera rigurosa. Una tradición de la familia que se materializa en seguir como si todo fuera normal. Se espera que la princesa pueda volver a la escena pública muy pronto, pero antes de eso tendrá lugar otro emotivo día, el cumpleaños de la princesa Charlotte, donde compartirán en redes una fotografía de la protagonista.

Por su parte, Carlos III ha sido el protagonista indiscutible de esta jornada. En un acto que ha supuesto un antes y un después para el Reino Unido, el monarca ha compartido una publicación en la que explica su compromiso y la valentía de los pacientes que superan esta enfermedad y deciden volver al trabajo: “La visita marca el primer día de Su Majestad como el nuevo patrón de la Investigación del Cáncer del Reino Unido, una posición tomada por la difunta Reina, y la continuación de su papel como patrón de Macmillan, Reino Unido”.