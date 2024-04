Kate Middleton, ‘pillada’ fuera de su escondite: su aspecto físico sorprende a los testigos

El revuelo que se generó meses atrás en torno a la salud de Kate Middleton se convirtió en un auténtico tsunami. La protagonista quería mantener en secreto el motivo real que se escondía tras su comentadísima “cirugía abdominal”. Pero el celo con el que protegía su intimidad no fue entendido y se vio obligada a reconocer que estaba librando una batalla contra el cáncer. No le puso nombre, pero sí quiso aprovechar la oportunidad de hablar directamente con el mundo, para pedir a todos respeto para enfrentarse a la enfermedad junto a su familia sin sobresaltos ni incomodidades. Emplazaba su regreso a los quehaceres de representación de la Corona para más adelante, pero parece que ya ha comenzado a salir de su refugio en su faceta privada, pues hay testigos que ya le han podido ver retomando su rutina, como yendo a comprar a una de sus tiendas preferidas.

Kate Middleton durante el vídeo Kensington Palace

A sus 42 años, la princesa de Gales se ha tomado muy en serio su salud y no está dispuesta a ponerla en juego. Es por eso que ha cuidado hasta el más mínimo detalle de su recuperación, siguiendo a rajatabla las premisas marcadas por sus médicos. Así lo hacía desde su escondite, Adelaide Cottage, el cual no abandonaba desde hacía semanas. Desde el vídeo en el que confesaba su cáncer no se le ha podido ver, al menos no de forma multitudinaria, porque sus convecinos sí han tenido ocasión de cruzarse con ella cuando ha realizado visitas fugaces a la tienda agrícola de su confianza. Allí sacó su mejor versión y los que tuvieron el placer de verla aseguran que estaba “feliz, relajada y saludable”. Tras palabras muy importantes para todos cuando volvía a surgir la incertidumbre sobre cómo estaba evolucionando en su lucha. Al menos de manera extraoficial se le ha visto “saludable” y disfrutando de un plan que siempre le ha gustado.

Pero no parece tan extraño ver a Kate Middleton por las inmediaciones de Adelaide Cottage o en las poblaciones cercanas. Así lo muestra ‘The Sun’, que ha tenido la oportunidad de hablar con numerosos testigos de sus apariciones estelares en actividades privadas y tratando de no llamar demasiado la atención de miradas ajenas: “Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, ha destacado una de las fuentes al citado tabloide británico.

Kate Middleton y el príncipe William Paul Ellis Agencia AP

Pero Kate Middleton no solo se ha dejado ver comprando comida ecológica a un kilómetro y medio de su refugio personal. También hay testigos que afirman que han visto a los príncipes de Gales jugando al aire libre junto a sus hijos, aunque no hayan trascendido imágenes que puedan ayudarnos a hacernos a la idea del momento feliz que narran los testigos. Sea como fuere, sí que permiten comprender que la esposa del príncipe Guillermo está más recuperada, que su aspecto físico transmite un mensaje positivo y que augura que en breve retomará su trabajo. Algo que ella misma está deseando hacer, como así han transmitido fuentes de palacio a los medios días después de conocerse su controvertida operación abdominal. Esa de la que tanto se habló sin saberse a ciencia cierta qué la provocó, hasta que la protagonista tomó la palabra con valentía para confirmar que el diagnóstico era cáncer. Sigue batallando, pero cada vez con más fuerzas que le permiten dar pequeños pasos hacia la normalidad, como así demuestran los testigos que han podido cruzarse con ella durante momentos cotidianos como ir de compras.