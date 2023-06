Bomba royal: el príncipe Harry desvela que creía que James Hewitt, amante de Lady Di, era su padre y no Carlos III

El príncipe Harry testifica en Londres en el juicio contra el grupo de tabloides Mirror. A pesar de faltar ayer a una primera cita, justificando con que era el segundo cumpleaños de su hija, Lilibet Diana, hoy se ha sentado en el banquillo.

Y entre sus muchas revelaciones ha asegurado que pensaba que James Hewitt, amante de Lady Di, era su padre biológico. Cuando tenía 18 años escuchó por primera vez "un rumor de que mi padre biológico era James Hewitt, un hombre con el que mi madre tuvo una relación después de que yo naciera", una información por la que incluso llegó a dudar de su existencia y que atribuye a este y otros diarios.

Los príncipes Carlos y Diana de Gales durante un acto oficial en 1980 larazon

Con el tiempo se dio cuenta de las fechas no cuadraban y que Hewitt no era su progenitor. En el año 2014 supo que la relación de su madre y Lady Di comenzó justo después de que él naciera, aunque eso no evitó el dolor que los rumores le habían causado. "En ese momento, cuando tenía 18 años y había perdido a mi madre solo seis años antes, historias como esta me parecieron muy dañinas y muy reales. ¿Estaban dispuestos los periódicos a poner a hacer dudar al público para que pudiera ser expulsado de la Familia Real?", pregunta Harry.

Harry de Inglaterra, en brazos de su madre, Diana de Gales John Redman AP

James Hewitt era un profesor de equitación que salió con Diana de Gales durante cuatro años. Comenzaron su relación en 1986, dos años después del nacimiento del duque, y su parecido hizo saltar las alarmas. Si bien el jinete siempre lo nego, Harry no se había pronunciado al respecto hasta ahora. Ni siquiera en sus polémicas memoiras, "Spare". "No hay posibilidad alguna de que yo sea su padre. Puedo asegurar absolutamente que no lo soy. Puedo entender el interés de todos, pero Harry ya estaba caminando cuando comenzó mi relación con Diana", dijo Hewitt en una entrevista al Daily Mail.

En 1995, Hewitt escribió "Nuestro amor prohibido" y vendió hasta 64 cartas de amor de la princesa, lo que se consideró una traición.

Mierda de dos caras

El duque de Sussex ha admitido que en algún momento le ha llamado "mierda de dos caras" a Paul Burrell (mayordomo durante años de Diana de Gales), palabras que se descubrió que había utilizado en un artículo. No quiere negarlo, al igual que tampoco lo que le produce Paul Burrell tras sincerarse sobre todo lo que vivió junto a Diana de Gales. "Tanto mi hermano como yo teníamos sentimientos muy fuertes sobre lo indiscreto que Paul había demostrado ser, con la forma en que había vendido las posesiones de nuestra madre y cómo había dado numerosas entrevistas sobre ella", ha asegurado durante el juicio.