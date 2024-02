Bryan Adams, sobre su relación con Lady Di: "Me gustó mucho"

«La primera vez que te vi estabas en una revista. La siguiente vez fue en la pantalla de mi televisor. Supe que tenía que hacerte mía. El día que te casaste con él casi perdí la cabeza», dice una de las canciones más emblemáticas del disco "Heaven" de Bryan Adams. La letra, dirigida a la princesa Diana de Gales con quien se le vinculó sentimentalmente en los años 90, dice también cosas como "qué haces con un tipo como él, Diana. Moriría por ti" o "Ella es la reina de todos mis sueños".

Cecilie Thomsen, exnovia del cantante calificó su noviazgo con el intérprete como «tormentoso» y reveló que «la aventura de Bryan con Diana no ayudó a que sobreviviera». En una entrevista reciente, Adams ha hablado de su verdadera relación con la exmujer de Carlos III. En declaraciones "The Sunday Times" asegura que la primera vez que se vieron fue en un avión, donde él le dijo que había utilizado su nombre para una de sus canciones y ella le respondió: «Sí, lo sé, muy gracioso. En realidad me gustaría oírla de nuevo».

Dicho y hecho. Adams mandó una copia al palacio de Kensington y ella le invitó a tomar el té. No se ha confirmado si tuvieron algo más que una simple amistad pero sí que mantuvieron "muchas conversaciones realmente buenas, debo confesarlo. De hecho, es extraño y surrealista pensar en ello". Además de asegurar que "conocerla fue verdaderamente una de las cosas más maravillosas que me han pasado".

Sobre esa invitación a tomar el té en Kensington, el intérprete destacó que ella le dijo que necesitaba "hablar con alguien" "y uno no se mete en la vida de alguien queriendo saberlo todo en los primeros 10 minutos". El tema "Diana " reveló Adams que fue "humor juvenil" y que se inspiró en «ese tipo que había irrumpido en el dormitorio de la reina y se sentó en su cama fumando». Con el fallecimiento de Lady Di retiró la canción «por respeto a ella y a sus hijos».