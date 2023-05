Carlos III, el rey "maniático"

A pesar de que podías creer que lo sabes todo del recién coronado Carlos III, hay algún detalle, manías incluso, que desconoces del hijo de Isabel II.

Durante su vida, y antes de llegar a ser rey, Carlos de Inglaterra ha ido adquiriendo una asombrosa variedad de intereses, hábitos y logros, muchos de los cuales han marcado su personalidad.

Por ejemplo, ¿sabías que es un adicto al trabajo? ¿Que nunca almuerza o que fue el primer miembro de la realeza en bucear? Además, es graduado por la Universidad de Cambridge, es un ávido pintor de acuarelas y un experto en el arte de preparar el te.

Estos son otros datos que te sorprenderán:

El rey Carlos se convirtió en heredero tras la muerte de su abuelo, el rey Jorge VI. Su madre, la reina Isabel II, accedió al trono el 6 de febrero de 1952. Con tan solo tres años, el entonces príncipe Carlos acudió a la coronación al año siguiente. Tenía 3 años.

En 2011 se convirtió en el heredero al trono con más años de servicio en la historia británica. En ese momento había esperado 59 años, dos meses y 14 días, batiendo el récord que ostentaba su antecesor Eduardo VII (el hijo de la reina Victoria).

Carlos III fue heredero por orden de sucesión durante 70 años y 214 días hasta la muerte de su madre, la reina Isabel, en septiembre del año pasado.

Se convirtió en Príncipe de Gales en 1958 cuando tenía nueve años, pero su investidura, donde fue presentado al pueblo galés, no fue hasta julio de 1969 cuando tenía 20.

Carlos III y William nunca vuelan en el mismo avión

El protocolo real exige que el rey Carlos y el príncipe William nunca deben viajar juntos en el mismo avión para que el monarca y el heredero no mueran en una sola tragedia.

El príncipe Carlos se comprometió por primera vez con la realeza cuando tenía 16 años y aún estudiaba en la escuela. Conoció a cientos de jóvenes estudiantes escoceses y de la Commonwealth que asistían a una fiesta en el jardín del Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, la residencia oficial de la difunta Reina en Escocia.

Su primer viaje oficial al extranjero fue a Malta cuando tenía cinco años. El joven príncipe y su hermana, la princesa Ana, habían acompañado a sus padres a bordo del Royal Yacht Britannia. Después de diez días en el mar, desembarcaron en Malta, donde fueron recibidos por el conde de Mountbatten. "Dickie" Mountbatten era el tío del príncipe Felipe.

Hasta la fecha, ha visitado casi 100 países de todo el mundo, incluyendo 45 de los 56 países de la Commonwealth, muchos de los cuales ha visitado varias veces. Se espera que estos viajes aumenten, con informes que sugieren que el Rey está planeando la "gira real más grande de la historia" en los próximos meses.

El Rey comienza el día haciendo el pino

Según el príncipe Harry, su padre se para de cabeza semidesnudo por la mañana para superar sus dolores y molestias. Según relata en sus polémicas memorias ("Spare"), el duque de Sussex relata que siempre existía el peligro de tropezar con un Carlos boca abajo vestido con poco más que calzoncillos, mientras se hospedaba en Balmoral. Se trataba de un ejercicio que le había recomendado su fisioterapeuta para aliviar el "dolor constante de cuello y espalda", debido a sus lesiones de polo.

Dos mandatos en Australia

Cuando era un tímido joven de 17 años, Carlos pasó dos trimestres estudiando en el extranjero, en Australia. Era alumno de la escuela secundaria Geelong Church of England en Victoria, a unas 100 millas de Melbourne. Reflexionando sobre su tiempo allí muchos años después, dijo: "Aprendí muchísimo... y descubrí cuán directos, amistosos, directos y tan a menudo francos son los australianos... Pero con un sentido del humor tan increíblemente bueno".

El rey Carlos ha dejado en claro que no disfrutó su tiempo en Gordonstoun, un famoso internado de Escocia que disfruta del aire libre. Aun así, fue director de escuela, o "Guardián", allí en sus últimos años. Antes de esto, fue abanderado (prefecto) y jefe de su pensión.

"El que hace llorar a las vacas"

Durante una gira real a Tanzania en 2011 con su esposa Camilla, la pareja conoció a pastores de ganado nómadas masai. Los Maasai creen que son dueños de todas las vacas del mundo y quedaron particularmente impresionados al escuchar que Carlos de Inglaterra tiene más de 800. Fue entonces cuando le otorgaron el título de Oloishiru Ingishi, que significa "el que hace llorar a las vacas". La concesión de este título se consideraba un gran honor, ya que en la cultura Maasai, la vaca es el rey.

El Rey no tiene teléfono móvil

Si alguien quiere contactar con Carlos III debe hacerlo a través de un miembro del personal, ya que el rey no tiene móvil. Pero, esto se complica dentro de palacio, ya que los sirvientes y los asesores reales están obligados a apagar sus teléfonos en las residencias oficiales, lo que obliga a llamar por centralita o escribir una carta.

Una vez se dijo que Carlos se había encaprichado con Barbra Streisand a la que conoció por primera vez en 1974. En 2021, la actriz, cantante y cineasta reveló que el príncipe le había enviado un ramo de flores y que habían pasado tiempo juntos en Highgrove poco después.

El hombre más elegante

En 2009, la revista Esquire le nombró su hombre mejor vestido. Aunque a menudo se le ve con ropa de campo cómoda, el entonces príncipe de Gales derrotó al expresidente estadounidense Barack Obama y a la estrella del tenis Roger Federer por el título.

Además, es conocida su pasión por las plantas. Le gusta hablar con ellas y también con los árboles. Y a ellos también les gusta. Está seguro de que este gesto les ayuda a crecer. En una entrevista de 1986, dijo: "Solo vengo y hablo con las plantas, de verdad, es muy importante hablar con ellas. Ellas responden".

Entre otras "manías" del monarca se dice que le encantan los huevos cocidos (come al menos uno al día) no puede ver el foie gras enlatado y solo toma semillas en el desayuno. El rey Carlos es famoso por no almorzar, prefiriendo un desayuno abundante para mantenerse activo durante todo el día. Con la elaboración del té es bastante exigente. Esta bebida debe de estar exactamente a 70 grados centígrados, mientras que el English Breakfast o Earl Grey deben prepararse a 100 grados, es decir, el agua debe estar hirviendo.

El monarca odia además la comida rápida y su bebida alcohólica favorita es el gin-tonic, mientras que la de Camilla es el vino tinto.