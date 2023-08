Daniel de Suecia rompe su eterno silencio sobre su maltrecho riñón y la crisis matrimonial

Parece que la familia real de Suecia ha decidido dejar de esconder lo que siente o lo que le sucede de cara al mundo. Nunca se han mostrado tan abiertos sobre los temas candentes del clan hasta ahora. Primero fue la princesa Magdalena, que estaba dispuesta a regresar a casa después de una década recorriendo mundo con su marido. Eso sí, se ha plantado y no regresará si no se cumplen excéntricas condiciones que aseguren su alto tren de vida. Pero las confesiones no han terminado, pues ahora Daniel de Suecia, su cuñado, ha querido tomar la palabra para revelar detalles desconocidos sobre su trasplante de riñón.

Los príncipes de Suecia, Victoria y Daniel, a su llegada a la ceremonia de investidura del rey Guillermo-Alejandro e larazon

El marido de la princesa Victoria de Suecia, heredera al trono, ha querido darse a conocer un poco más al pueblo sueco a través de una entrevista concedida a la televisión, concretamente al canal STV. Lo hace respondiendo a las preguntas planteadas por la periodista Carina Bergdfeldt, con motivo de su 50 aniversario. Una ocasión ideal para sentarse relajadamente a hablar sobre su faceta más íntima, además de los capítulos más difíciles de su vida, marcados por graves problemas de salud que han puesto su vida en peligro.

En esta entrevista “impecablemente abierta”, según los avances publicitarios de su emisión, el príncipe Daniel de Suecia ha hablado sobre su discreta enfermedad. Aunque siempre ha querido alejar la atención mediática de su salud, ahora se sincera para dar detalles inéditos de su trasplante de riñón, el cual tuvo lugar en 2009. Desde que era tan solo un niño ha lidiado con problemas renales graves, lo que se han visto mermados gracias a que su padre, Olle Westling, le donase uno de sus riñones. Gracias a que la donación era intrafamiliar, se pudieron tomar precauciones y realizar los preparativos necesarios para que la operación, que reviste un gran riesgo, fuese un éxito. Como cabría esperar, está “muy agradecido” a su padre por cederle años de vida y también a los doctores por su trabajo, que no ha tenido contratiempos.

Victoria y Daniel de Suecia Suvad Mrkonjic/TT GTRES

El procedimiento fue “más o menos a la perfección”, aunque Daniel Westling ha querido tranquilizar a todos, dejando claro que su vida no corrió un serio peligro, aunque no resta importancia a su paso quirúrgico. El trasplante de riñón fue la mejor opción que tenía a su alcance para poder disfrutar de una vida plena, pero también tenía la posibilidad de recurrir a la diálisis: “Sin ella te mueres”, reconoce sin mayor problema.

La entrevistadora quiso saber cómo es convivir con un órgano que no es propio y si nota alguna diferencia: “No lo noto. Pero tomo medicinas todos los días para asegurarme de que el riñón va bien”, reconoce el marido de la princesa Victoria de Suecia, por primera vez tratando un tema del que siempre había guardado silencio. “Si se preguntara a los suecos si estarían dispuestos a donar un órgano en caso de emergencia, entre el 80% y el 90% diría que sí. Sin embargo, la triste realidad es que muchos son demasiado perezosos para solicitar una tarjeta de donante, aunque sea un proceso muy rápido”, reclama aprovechando el altavoz de su entrevista en televisión.

Daniel Westlin y Victoria de Suecia Gtres

Pero Daniel de Suecia no solo habló de su maltrecha salud, sino también de lo que sucede en su matrimonio, pues son constantes los rumores de crisis a los que deben hacer frente. “Fue un falso rumor desagradable que experimentamos y que tuvo consecuencias importantes. Muchos amigos de Suecia y también del extranjero se pusieron en contacto con nosotros. Llegó a un nivel que nos hizo sentir que no podíamos aceptarlo”, por lo que pusieron freno a las especulaciones a golpe de comunicado. “Ha llegado a nuestro conocimiento que se está extendiendo un extenso rumor negativo sobre nuestra relación privada. Se han difundido acusaciones de traición en la relación y de divorcio inminente. Normalmente no hacemos comentarios sobre rumores y especulaciones. Pero para proteger a nuestra familia, queremos dejar claro, de una vez por todas, que los rumores que se están difundiendo ahora son completamente falsos”, tuvieron que alegar en sus redes sociales.