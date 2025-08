¿Golpeó el príncipe Harry a Andrés de Inglaterra?

Traiciones, escándalos, enemistades, alianzas... y peleas. La Casa Real británica es un filón interminable para los biógrafos e historiadores. En este caso los protagonistas son el príncipe Andrés y su sobrino Harry, el duque de Sussex. Solo les falta un par de globos de helio y un helado de cucurucho para hacer una regresión a su niñez, Al menos eso se desprende del extracto del libro "Entitled", sobre el ascenso y la caída de la Casa de York, que avanza "Daily Mail".

Su autor, William Collins, recuerda en sus páginas una violenta discusión entre Harry el duque de York, que, según él, habría tenido lugar durante una reunión familiar en 2013. El sobrino "le dejó con la nariz ensangrentada". El altercado se produjo después de que el príncipe Andrés insultará a él y a su esposa, Meghan Markle. De acuerdo con la publicación, el duque acusó abiertamente a Meghan de ser una "oportunista". Tres años mayor que él y divorciada estadounidense, le parecieron razones suficientes para considerar que era demasiado mayor para su sobrino y que "estaba cometiendo el mayor error de su vida".

Meghan Markle con su vestido de novia en su boda con el príncipe Harry. Gtres

Pero pocas horas después de publicarse este avance del libro, un portavoz del duque de Sussex ha aclarado la situación con "People" . "Puedo confirmar que nada de esto es cierto. El príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca se han peleado", explicó. Asegura que el hermano del rey Carlos III nunca se dirigió a los duques de Sussex con palabras que pudiesen ofender. El equipo legal de Harry y Meghan podría emprender acciones como respuesta a tales acusaciones.

Más de mil amantes

Este rumor, desmentido por el príncipe Harry, no es el único escándalo mencionado en este nuevo libro que se publicará el 14 de agosto. El autor presenta un retrato mordaz del príncipe Andrés, de quien dice que es una persona obsesionada con el sexo, grosera y privilegiada. Según el periodista Ian Halperin, cuyo testimonio recoge en la biografía, el hermano de Carlos III "se acostó con más de mil mujeres", desde estrellas de la industria pornográfica y actrices hasta deportistas.

Príncipe Andrés de Inglaterra Agencia AP

También una modelo, con la que mantuvo relaciones en varias ocasiones, explica que Andrés "no tenía límites". "Me dijo que tenía un matrimonio abierto con su esposa. Después de mi regreso a Londres, no volví a saber de él. Tenía la impresión de que me había utilizado durante unos días para satisfacer sus fantasías más salvajes", relató. En 2006, durante su estancia en Tailandia para el Jubileo del Rey, un corresponsal de Reuters también informó que "más de 40 mujeres fueron llevadas a su habitación de hotel en Bangkok durante su estancia" .