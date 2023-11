Kate Middleton, la gran perdedora en "Endgame": el libro que termina de alejar a William y Harry

Nada queda de esos años en los que la unión fraternal que mostraban los príncipes William y Harry servía de inspiración para todos los hermanos del mundo. Su vínculo se ha desvanecido y ahora es solo un recuerdo lejano que puede apreciarse en la última temporada de "The Crown" pero que nada tiene que ver con la realidad. Aun así, se esperaba que la Navidad obrara uno de sus milagros e incluso se barajó la posibilidad de que los duques de Sussex viajaran hasta Londres para pasar unos días con los Windsor y colocar las primeras piedras de la reconciliación.

Por desgracia, la reciente publicación de "Endgame", un nuevo libro que ha sacudido los cimientos del Palacio de Buckingham, disipa esta esperanza y no hace más que abrir el cisma entre los hijos de Lady Di. El autor de la obra, Omid Scobie, es especialmente incisivo con Kate Middleton, a quien define entre sus páginas como una mujer "fría" o que trabaja "a tiempo parcial" en comparación con otros miembros activos de la familia real inglesa. Incluso la tacha de hipócrita por "defender causas de salud mental mientras ignora los gritos de ayuda de Meghan".

Portada de "Endgame" Harper Collins Publ. USA

Sobre esta última, llama la atención el cambio de tercio del autor respecto al resto de la familia Windsor, y la exactriz de "Suits" es la única con la que se muestra benevolente, comparándola incluso con la princesa Diana de Gales.

Precisamente, estas alabanzas a la duquesa de Sussex que se contraponen con las críticas a Kate Middleton han llevado a muchos en Reino Unido a pensar que Meghan Markle y el príncipe Harry podrían estar detrás de algunas de estas acusaciones que se vierten contra la futura reina. De hecho, Omid Scobie fue antiguo portavoz de los duques de Sussex cuando todavía no se había producido el infame Megxit, y aunque el escritor asegura que no son amigos y que nada de lo que publica en su libro está basado en comentarios, reflexiones o pensamientos de Harry y Meghan, resulta difícil no caer en la sospecha teniendo en cuenta lo bien parada que sale Markle en comparación a la princesa de Gales.

Una vez más, la enemistad entre sus respectivas mujeres parece ser la causa del distanciamiento entre William y Harry, dispuestos a defenderlas con uñas y dientes aunque eso implique romper sus lazos fraternales.