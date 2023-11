“The Crown” elimina las graves acusaciones del príncipe Harry sobre la Reina Camilla

La sexta y última temporada de “The Crown” está a la vuelta de la esquina. La primera parte de esta nueva tanda de episodios verá la luz el próximo 16 de noviembre, pero habrá que esperar hasta el 14 de diciembre para descubrir el final de una de las ficciones más exitosas de Netflix. La expectación es máxima y los millones de fans alrededor de todo el mundo ya cuentan los días para comprobar cómo se reflejan algunos momentos claves de la historia reciente de la Corona inglesa, como la muerte de la princesa Diana de Gales en el túnel de París.

Este accidente supuso un giro de 180 grados en la vida de todos los miembros de la familia real, especialmente en la de sus hijos, los príncipes Harry y William, que además debían lidiar con el cada vez menos oculto romance entre su padre y Camilla Parker Bowles. Nunca ha sido un secreto que la relación de los dos hermanos con la pareja del entonces príncipe de Gales no fue del todo buena al principio, sobre todo en el caso del duque de Sussex, que recientemente la acusó en sus memorias, “Spare”, de haberse aliado con periodistas para llevar a cabo una campaña de limpieza de imagen a costa de la de Harry.

Camilla, Meghan Markle, Kate Middleton y el príncipe Harry en el balcón de Buckingham Gtres

“Me tiró justo debajo del autobús (she throw me right under the bus)”, comenta el duque de Sussex en su autobiografía, valiéndose de una expresión inglesa que significa culpar o sacrificar injustamente a alguien en beneficio propio o para eludir responsabilidades.

En aquel momento se empezó a hablar del temprano consumo de drogas del príncipe Harry, y este considera que fue Camilla quien lo filtró a la presa para dirigir el foco hacia él y aliviar la presión mediática que pesaba sobre ella.

Olivia Williams interpresa a Camilla en "The Crown" Gtres

Sin embargo, en “The Crown” no se hará ninguna mención a este recuerdo o impresión que el príncipe Harry guarda de la actual Reina, y, en cambio, se intentará reflejar una relación más o menos cordial entre ella y los dos hermanos, según ha indicado Olivia Williams, la actriz que da vida a Camilla en la sexta temporada de la serie. La artista asegura que el guion intentará mostrarla como una persona que ayuda a los príncipes William y Harry tras la muerte de su madre a través de los consejos que ofrece a Carlos para que les apoye en tan duro bache.