Meghan Markle, tras los pasos de Lady Di: dispuesta a ‘calcinar’ a la Corona inglesa

Aunque han pasado más de dos años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus compromisos como miembros activos de la realeza inglesa, los duques de Sussex continúan engrosando sus abultadas cuentas corrientes a costa de la Corona. Se conoce que están grabando un documental para Netflix en el que abordarán parte de su regio pasado y que cuenta con escenas tomadas durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, cuando visitaron Reino Unido tras un tiempo alejados del país.

Meghan Markle es consciente del interés que suscita su vínculo con la familia real inglesa, y por más que reniegue de sus costumbres o protocolos, aprovecha cualquier entrevista o intervención mediática para referirse a los Windsor y dar a su público lo que quiere. Así lo ha hecho en el primer episodio de su podcast, «Archetypes», donde ha recordado junto a Serena Williams un terrible episodio que tuvo lugar durante su gira por Suráfrica en 2019 y que, a su parecer, retrata el lado más frío e inhumano del equipo de la casa real británica.

Mientras ella y el príncipe Harry visitaban el municipio de Nyanga, el pequeño Archie, recién nacido por aquel entonces, se quedó a cargo de la niñera. Cuando los duques de Sussex concluyeron la cita oficial y se disponían a volver a su hospedaje, recibieron una de las peores noticias de su vida.

Los duques de Sussex y su hijo Archie FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

«Terminamos el compromiso, subimos al coche y nos dicen: ‘’Ha habido un incendio en la habitación del bebé'’. No puedo creer que esté hablando de esto... Acabábamos de aterrizar una hora antes, o dos. Volvimos corriendo, y nuestra increíble niñera Lauren, que nos ha acompañado desde Canadá hasta ahora, estaba llorando a mares», recuerda en su podcast una compungida Meghan Markle. Por fortuna, el pequeño Archie no se encontraba en su cuna en ese momento, porque la cuidadora decidió comer algo en el último instante y no lo acostó a la hora programada.

«Durante ese tiempo, el calentador de la habitación se incendió. No había detector de humo, alguien olió el humo en el pasillo, entró y apagaron el fuego. Se suponía que Archie tenía que haber estado durmiendo allí», continúa relatando Meghan Markle. Con la intención de hacer ver a Serena Williams el poco tacto que puede llegar a tener el personal de la Corona, la exactriz de «Suits» se queja de que, a pesar del gran susto que ella y su esposo sufrieron, les obligaron a seguir su agenda y atender los actos programados: «¿Y qué teníamos que hacer? ¿Salir y hacer otro compromiso oficial? Dije: ‘’Esto no tiene ningún sentido’'. Yo estaba como ‘’¿podemos decirle a la gente lo que pasó?’’».

La cuñada de los duques de Cambridge acostumbra a utilizar este tipo de anécdotas para poner el foco en la supuesta intransigencia que habría experimentado de parte del equipo de la casa real, que antepone la Corona y sus necesidades a todo lo demás. Meghan Markle pretende airear una insensibilidad que, en realidad, ya quedó expuesta hace años, cuando su difunta suegra ‘calcinó' el Palacio de Buckingham a base de incendiarias declaraciones. Un camino que, por lo visto, ella se ha propuesto seguir...