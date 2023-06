Lydia Valentín desvela sus conversaciones de entrenamiento con Doña Letizia: "Me pide consejo para entrenar"

La Reina Letizia está en forma y luce un físico envidiable. La monarca es una amante del deporte y de la vida saludable y cuida mucho su alimentación. Siempre tan disciplinada, la mujer de Don Felipe VI entrena diariamente y cuenta con un preparador físico personal para mantener su figura. Y ahora, Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, ha desvelado algunas de las conversaciones que ha mantenido con Doña Letizia sobre entrenamiento y deporte. "Ella entrena muchísimo, cuida mucho la alimentación", afirma la deportista sobre la madre de la Princesa Leonor.

"Me pide consejo para entrenar y me pregunta cómo hago para mantener la masa muscular. Porque ella entrena, pero es verdad que su constitución es diferente. Mantengo perfectamente una conversación fluida con ella, es encantadora. Es que sabe hasta más que yo en muchos ámbitos", declara Lydia Valentín sobre la Reina Letizia y su interés por el deporte y sus rutinas. "Le encanta estar con deportistas. Es una persona más y le gusta el deporte, y eso se nota. Cercanía absoluta conmigo y con el resto de los deportistas. Por eso, le dije lo que me tomaba, cómo me suplementaba, las comidas que hacía al día y cómo entrenaba la fuerza. Ella tiene su preparador y su nutricionista. Toda la conversación fue muy grata y sorprendente", ha desvelado la olímpica.

Doña Letizia luce siempre unos brazos muy tonificadosAntonio Gutiérrez / Europa Press09/05/2022 Antonio Gutiérrez Europa Press

Pero Doña Letizia no solo está implicada con el deporte. La monarca también cuida mucho su alimentación e incluso tiene un huerto ecológico en Zarzuela, y cada temporada se plantan, de manera orgánica y natural, las frutas y verduras de cada estación, para comer productos frescos y sin aditivos, recién recolectados de su cosecha. La mujer de Don Felipe VI está muy volcada en cuidar este huerto y es una persona muy comprometida con el medio ambiente y la ecología. Todos estos valores se los ha inculcado a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, con las que comparte entrenamientos. Según hemos podido conocer, la heredera al trono está centrada en las pruebas físicas para su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza el próximo 17 de agosto y Doña Letizia le ha acompañado en algunos de sus entrenos.