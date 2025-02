Marius Borg, desesperado por su futuro, toma una decisión extrema para esquivar la cárcel

Marius Borg no ha dejado de protagonizar escándalos durante el último año, aunque en realidad lleva toda la vida con la polémica asociada a su nombre. Pero el hecho de que haya sido detenido hasta en tres ocasiones en los últimos meses le ha colocado en el punto de mira. Especialmente por la gravedad de sus acusaciones y las contundentes pruebas que hay en su contra. La investigación no ha terminado, sigue estando el secreto de sumario, pero son tantas las evidencias que son difíciles de mantener alejadas de los periodistas. Así, se le acusa desde malos tratos a dos de sus exnovias, agresiones a mujeres y hombres, así como por supuesta violación a otras jóvenes. La última, una popular presentadora de su país que no sabía que había sido agredida sexualmente por el hijo de la princesa Mette-Marit hasta que la policía le enseñó un vídeo que estaba en un dispositivo del acusado, bajo contraseña. Ya ha denunciado. No paran de sumarse más y más delitos y también escándalos más allá del terreno judicial. Pero ha habido un giro inesperado de los acontecimientos, lo que ha obligado que el joven rompa su silencio.

El príncipe Haakon, Marius Borg y Mette-Marit de Noruega Gtres

Aunque la estrategia a seguir le mantenía en silencio, ahora ha tenido que dar la cara. Ya lo hizo una vez a golpe de comunicado cuando se le acusó de malos tratos por primera vez. Los reconoció, pero se excusaba por sus presuntos problemas psicológicos y sus numerosas adicciones. Esta vía se la recomendó su abogado, que presumía de que el caso se cerraría en cuestión de días, pues su cliente era inocente, aunque reconociese parte de responsabilidad en lo sucedido. Después se desdijo, enmarañó su horizonte judicial y ha ido dando bandazos que le han llevado a prisión preventiva o a un centro de desintoxicación en el que duró muy poco, pues se escapó. Casi fue una visita cordial. Pero ahora debe responder ante el público, para después continuar trabajando su defensa ante el juez. Y es que el hijastro del príncipe Haakon de Noruega ha anunciado para sorpresa de todos que cambia de abogado.

“Me gustaría agradecer a Øyvind Bratlien y sus colegas la asistencia jurídica que he recibido durante los últimos seis meses. Han estado a mi lado durante el período más difícil de mi vida. Siempre estaré agradecido por ello”, expresa Marius Borg en un comunicado de prensa. Uno firmado ya por su nuevo equipo de representación legal, encabezado por Ellen Holanger Andenæs, que ya se ha puesto manos a la obra para descubrir cómo sacar del atolladero a su cliente. Ese bache en el que debe salir airoso ante tres cargos de violencia doméstica y otros dos de violación. Delitos que pesan sobre él, mientras complicaba su situación el hecho de saltarse las órdenes de alejamiento contra sus ex, que aparezcan asesinos a sueldo siguiendo los pasos de una de sus víctimas, la cual huyó del país por miedo. Son muchas las complicaciones que se ha topado, mientras otros le acusan de recibir un trato de favor por ser hijo de la futura reina de los noruegos.