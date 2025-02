Nueva acusación de violación contra Marius Borg: aparecen unos turbios vídeos

Marius Borg no pasará a la historia por ser el mejor hijo, mucho menos el mejor novio. Le está dando muchos quebraderos de cabeza a su madre, la princesa Mette-Marit, así como al resto de la Familia Real de Noruega, cuyos cimientos se han tambaleado ya demasiadas veces por su culpa. Lo que está claro es que como novio es aún peor, de ahí que dos de sus exparejas sean algunas de las denunciantes por supuestos malos tratos físicos y psicológicos que la propia policía ya ha certificado al recabar pruebas como cuchillos clavados en la pared, además de partes de lesiones que no dejan lugar a dudas. Son muchísimas las pruebas que las autoridades tienen en su poder para meter al primogénito de la futura reina de los noruegos entre rejas. Al menos sí de forma definitiva, pues ya ha pasado por provisional, saliendo como si nada para hacer su vida con su familia, despertando ampollas entre el pueblo.

El príncipe Haakon, Marius Borg y Mette-Marit de Noruega Gtres

Son muchos los que denuncian un supuesto trato de favor hacia Marius Borg, pese a contar con acusaciones de delitos muy graves. No solo aquellos contra sus dos exnovias, sino también violencia, amenazas de muerte a terceras personas, además de tres jóvenes que le acusan de supuestas agresiones sexuales. Desde hace meses todo el mundo, menos el abogado que le defiende, entienden necesario su encarcelamiento, aunque para ello haga falta la celebración de los correspondientes juicios. Pero el escándalo es cada vez mayor ante la creencia de que nada se está haciendo, a la vez que surgen más pruebas en su contra. Así ha sucedido de nuevo por la filtración de unas grabaciones muy comprometedoras que estaban en uno de los dispositivos del joven. Imágenes en las que entra en juego una popular presentadora del país, Linni Meister, algo que ayuda a hacer más jugoso aún la polémica.

Conductora de programas y actriz muy conocida del país nórdico, aparece en unas grabaciones que Marius Borg atesoraba en sus dispositivos. Eran secretos, de ahí que su acceso se restringía por una contraseña exclusiva. Los investigadores están dando valor al contenido, que podría ser susceptible presuntamente de ser considerado violación o agresión sexual. Así lo afirman desde el medio noruego ‘Dagbladet’, que desde el minuto uno ha seguido muy de cerca el caso, compartiendo información exclusiva gracias a filtraciones oficiales. Imágenes que, según han podido conocer, se grabaron en 2018 en los sótanos del palacio de Skaugum, epicentro de varias polémicas protagonizadas por él. Se habla de violación, pues ella no tenía constancia de haber participado en lo que las imágenes muestran, que fueron grabadas sin consentimiento expreso.

La presentadora Linni Meister Gtres

Desde este medio se explica cómo estas grabaciones complicarían más si se puede el horizonte judicial de Marius Borg. Todo porque en ellas se muestras escenas muy explícitas supuestamente captadas sin el consentimiento de la famosa con la que interactúa. Linni Meister, identificada como la nueva víctima, ya ha declarado ante las autoridades tras descubrirse que él guardaba como un tesoro material sensible del que ella, al parecer, no tenía constancia. Una versión confirmada ya por el abogado de la actriz: “Mi clienta nunca dio su consentimiento para ser filmada y no sabía nada sobre la violación antes de que la policía le mostrara las imágenes, por lo que le resulta difícil comentar esto más allá de expresar que la situación es triste”. Las autoridades guardan silencio. Se ha impuesto el secreto de sumario, pues aún se están recabando pruebas y testimonios, pero todo hace indicar que el futuro del hijo de la princesa Mette Marit pasa, irremediablemente, por una temporada a la sombra.