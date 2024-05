La prensa británica revela la única razón por la que Kate Middleton se reencontraría con el príncipe Harry

El príncipe Harry regresa el próximo miércoles a Reino Unido para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Un viaje que realiza desde Montecito (California) donde tiene su residencia, y lo hará solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle ni de sus hijos, Archie y Lilibet Diana, que por el contrario se unirán a él en su próxima visita a Nigeria. Ya es sabido que el rey Carlos III no recibirá al menor de sus hijos en esta visita. La ultima vez que se encontraron fue, por espacio de 45 minutos, cuando el soberano comunicó que le habían diagnosticado cáncer tras su operación de agrandamiento de próstata.

Kate Middleton y el príncipe Harry siempre estuvieron muy unidos Gtres

Tampoco se espera esta semana un reencuentro entre Harry y su hermano, el príncipe William.La relación entre ellos es prácticamente inexistente, por lo que no se espera que haya un momento para reunirse. Según revela el medio británico "Mirror", Kate Middleton, que continúa su tratamiento contra el cáncer que padece, sí estaría dispuesta a ver a su cuñado, pero con una condición. Hace tiempo, el duque de Sussex y la princesa de Gales mantuvieron una relación muy cercana (llegó a describirla en sus memorias "Spare" como "la hermana que nunca tuve y que siempre quise"), pero la experta en casa real, Ingrid Seward, editora jefe de la revista "Majesty", asegura que este encuentro se produciría si viene ordenado directamente desde arriba, es decir si Carlos III se lo pide a Kate. Seward ve prácticamente improbable que el monarca, al que califica de "un alma sensible y comprensiva", le pida este favor a su nuera. "El momento debe ser el adecuado, y ahora no lo es", afirma la experta.

Nada más enterarse del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, los duques de Sussex emitieron un comunicado enviando todo su apoyo a a la princesa.